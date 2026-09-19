Kocaeli İzmit'te demirleyen TCSG-15 botu Gaziler Günü'nde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
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Kocaeli İzmit'te demirleyen TCSG-15 botu Gaziler Günü'nde ziyaretçilerini ağırladı

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Kocaeli İzmit\'te demirleyen TCSG-15 botu Gaziler Günü\'nde ziyaretçilerini ağırladı
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Kocaeli'de Gaziler Günü dolayısıyla İzmit Yat Limanı'nda demirleyen TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyaretçilerini ağırladı. Mihmandar personel eşliğinde hücumbotu gezen ziyaretçilere yerli ve milli donanım tanıtıldı, bot saat 17.00'ye kadar açık kalacak.

Kocaeli'de Gaziler Günü dolayısıyla TCSG-15 Sahil Güvenlik botu ziyarete açıldı.

İzmit Yat Limanı'nda demirleyen TCSG-15 Sahil Güvenlik botu, kent sakinlerinin ilgisini çekti.

Limana çocuklarıyla gelenler, etkinlik sayesinde gemiyi yakından görme ve inceleme fırsatı buldu.

Burada kayıt yaptıran ziyaretçiler, mihmandar gemi personeli eşliğinde hücumbotu gezdi.

Ziyaretçilere, gemide bulunan yerli ve milli donanım ile görev faaliyetleri hakkında bilgi verildi.

"Yerli üretim gemilerimizi filolarımızda görmek çok güzel bir his"

Etkinlik kapsamında hücumbotu ziyaret eden lise öğrencisi Hasan Tuğra Özkan, hücumbottaki birçok sistemin yerli olmasının kendisini etkilediğini söyledi.

Daha önce TEKNOFEST'te daha büyük bir Sahil Güvenlik gemisini ziyaret ettiğini belirten Özkan, "Gemideki çoğu şeyin yerli olması, geminin yerli olması güzel bir duygu. Yerli üretim gemilerimizi filolarımızda görmek çok güzel bir his." dedi.

Özkan, hücumbotun daha küçük olmasına rağmen daha hızlı olduğunu öğrendiğini anlatarak, savunma sanayisindeki gelişmeleri takip ettiğini dile getirdi.

Süleyman Bülent Başyiğit de Gaziler Günü dolayısıyla düzenlenen etkinliğin anlamlı olduğunu ifade ederek, "Gaziler bizim başımızın tacı. Onlara iyi bakmamız lazım. Gazi kardeşlerimize Allah sağlık, sıhhat, mutluluk versin." diye konuştu.

Hücumbotta özellikle motor gücünün dikkatini çektiğini anlatan Başyiğit, "Bundan daha hızlısı hemen hemen yok gibi. Müthiş bir motorun olduğunu gördük." ifadelerini kullandı.

TCSG-15 Sahil Güvenlik botu, saat 17.00'ye kadar ziyarete açık kalacak.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te demirleyen TCSG-15 botu Gaziler Günü'nde ziyaretçilerini ağırladı - Son Dakika
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