Kocaeli İzmit'te eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocaeli İzmit'te eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, şüpheli yakalandı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit\'te eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, şüpheli yakalandı
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kocaeli İzmit'te simit fırınında boşanma aşamasındaki eşinin bıçaklı saldırısına uğrayan kadın ağır yaralandı. Kocaeli Şehir Hastanesi'nde tedaviye alınan kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi, olay yerinden kaçan şüpheli İzmit Sabri Yalım Parkı'nda yakalandı.

KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde boşanma aşamasındaki eşi tarafından simit fırınında bıçaklanan kadın, ağır yaralandı.

Olay, dün akşam saatlerinde Hürriyet Caddesi'ndeki bir simit fırınında meydana geldi. Arkadaşlarıyla birlikte işletmede oturan kadın, boşanma aşamasındaki eşiyle telefonda tartıştı. Bu sırada işletmeye gelen eş, yanındaki bıçakla kadını bacak, omuz ve karın bölgesinden yaraladı. İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi. Yaralı kadın, sağlık ekiplerinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Şehir Hastanesi'ne kaldırıldı. Tedaviye alınan kadının durumunun ciddi olduğu belirtildi. Şüpheli ise olayın ardından yaya olarak kaçtı. Şüpheli, polisin çalışması sonucu İzmit Sabri Yalım Parkı'nda yakaladı. Olaya ilişkin soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
Şehir Hastanesi3. SayfaKocaeliOlaylarGüncelSimitSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın müjdesini verdiği program başladı Aylık 19 bin lira ödenecek Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın müjdesini verdiği program başladı! Aylık 19 bin lira ödenecek
Suudi Arabistan’dan Netanyahu’nun sinsi Yemen planına ret Suudi Arabistan'dan Netanyahu'nun sinsi Yemen planına ret
Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi Cihangir Ceyhan, “Güzel miyim?” diye soran Esra Dermancıoğlu’na “Tipim değilsin” dedi
Şişli’de mide bulandıran olay Beddua ederek kaydetti Şişli'de mide bulandıran olay! Beddua ederek kaydetti
Yasak aşkta feci son Koca eve gelince olanlar oldu Yasak aşkta feci son! Koca eve gelince olanlar oldu
Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı Düğün videosunu izleyen gelin hayatının şokunu yaşadı
10:54
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi Galatasaray ve Fenerbahçe’nin kazanma ihtimalleri açıklandı
Şampiyonlar Ligi binlerce kez simüle edildi! Galatasaray ve Fenerbahçe'nin kazanma ihtimalleri açıklandı
10:54
Haklarındaki iddialar vahim ’Ankara Abisi’ gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
Haklarındaki iddialar vahim! 'Ankara Abisi' gözaltında, Cem Özkök’ten ilk açıklama
10:50
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan’a her türlü destek vermeli
Bahçeli: Husilerin saldırılarına göz yumamayız, Suudi Arabistan'a her türlü destek vermeli
10:38
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
Başörtüsü gerilimi tırmanıyor! Okul kapılarına barikat kurmaya başladılar
10:35
Arda Güler’i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı Herkes Mourinho’yu konuşuyor
Arda Güler'i sahada o halde görünce hemen yerinden fırladı! Herkes Mourinho'yu konuşuyor
09:30
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Üsküdar-Sultanbeyli metrosunda korkutan patlama! Bir anda dumanla kaplandı, işte o anlar
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 13.10.2026 11:00:57. #7.12#
SON DAKİKA: Kocaeli İzmit'te eşi tarafından bıçaklanan kadın ağır yaralandı, şüpheli yakalandı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei