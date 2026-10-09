Kocaeli İzmit'te silahla vurulan kadın hastanede kurtarılamadı, eski eşi yakalandı

Kocaeli İzmit'te silahla vurulan kadın hastanede kurtarılamadı, eski eşi yakalandıGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te bir kadın, eski eşi tarafından silahla vurulduktan sonra kaldırıldığı Kocaeli Devlet Hastanesi'nde kurtarılamayarak hayatını kaybetti. Olay yerinden kaçan şüpheli ise polis ekiplerince yakalandı.
Kocaeli'nin İzmit ilçesinde eski eşi tarafından silahla vurulan kadın hayatını kaybetti.
Kadıköy Mahallesi Atatürk Bulvarı'nda F.Y. (64), eski kocası E.B. tarafından silahla vuruldu.
İhbar üzerine bölgeye polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Sağlık personelinin ilk müdahalesinin ardından Kocaeli Devlet Hastanesi'ne kaldırılan yaralı kadın müdahalelere rağmen kurtarılamadı.
Olay yerinden kaçan E.B, polis ekiplerince yakalandı.
Kaynak: AA
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