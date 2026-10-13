Kocaeli İzmit\'te TIR\'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildi

Kocaeli İzmit'te TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ele geçirildiGoogle algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Kocaeli İzmit'te otoyolda durdurulan TIR'da KOM ekiplerinin aramasında 95 bin paket elektronik sigara tütünü ve 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Olayda 1 şüpheli gözaltına alındı, kaçak ürünlere el konuldu.
KOCAELİ'nin İzmit ilçesinde otoyolda durdurulan TIR'da 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi; 1 şüpheli gözaltında alındı.
İl Emniyet Müdürlüğü Kaçakçılık ve Organize Suçlarla Mücadele (KOM) Şube Müdürlüğü ekipleri, kaçakçılıkla mücadele kapsamındaki çalışmalarında dün İzmit ilçesinde otoyolda 1 TIR'ı durdurdu. Araçta yapılan aramada 95 bin paket elektronik sigara tütünü ile 1500 paket gümrük kaçağı sigara ele geçirildi. Kaçak ürünlere el konulurken, olayla ilgili 1 şüpheli gözaltına alındı.
Kaynak: DHA
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