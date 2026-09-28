Kocaeli Körfez'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren İbrahim Çankaya yakalandı - Son Dakika
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Kocaeli Körfez'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren İbrahim Çankaya yakalandı

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Kocaeli Körfez\'de eski eşini tabancayla vurarak öldüren İbrahim Çankaya yakalandı
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Kocaeli Körfez'de boşandığı Fatma Çiğil'i sokakta tabancayla vurarak öldüren İbrahim Çankaya, polisin çalışması sonucu yakalandı. Yaralanan Fatma Çiğil, kaldırıldığı Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde kurtarılamadı; cenazesi memleketi Konya'ya gönderildi.

KOCAELİ'nin Körfez ilçesinde boşandığı Fatma Çiğil'i (37), sokakta tabancayla vurarak öldürdükten sonra kaçan İbrahim Çankaya (50) yakalandı.

Olay, önceki gece Körfez ilçesi Yavuz Sultan Selim Mahallesi Vadi Sokak'ta meydana geldi. İbrahim Çankaya, boşandığı Fatma Çiğil'e sokakta tabancayla ateş etti. Kurşunların isabet ettiği Çiğil yaralandı, şüpheli ise kaçtı. İhbar üzerine olay yerine sağlık ve polis ekipleri sevk edildi. Sağlık ekipleri tarafından ilk müdahalesi yapılan Fatma Çiğil, Derince Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Burada tedaviye alınan Çiğil, doktorların tüm çabasına rağmen kurtarılamadı. Fatma Çiğil'in cenazesi, işlemlerinin ardından memleketi Konya'ya gönderildi.

Olay sonrası kaçan İbrahim Çankaya, polisin çalışması sonucu yakalandı. Çankaya'nın emniyetteki işlemleri sürüyor.

Kaynak: DHA
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