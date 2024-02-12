Kocaeli Merkezli 6 İlde Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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Kocaeli Merkezli 6 İlde Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Zanlı Gözaltına Alındı

Kocaeli Merkezli 6 İlde Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Zanlı Gözaltına Alındı

Kocaeli merkezli 6 ilde gerçekleştirilen operasyonda, sol terör örgütlerine yönelik faaliyetlerin deşifre edilmesi ve engellenmesi amacıyla çalışma yapıldı. Operasyon kapsamında terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi suçlarından 11 şüpheli gözaltına alındı. Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda ise silahlar, otomatik tüfek parçaları, fişekler, örgütsel dokümanlar ve dijital materyaller ele geçirildi. Gözaltına alınan şüpheliler, emniyetteki işlemlerinin ardından adliyeye sevk edildi.

12.02.2024 13:27
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Kocaeli merkezli 6 ilde, sol terör örgütlerine yönelik operasyonda 11 zanlı gözaltına alındı.

İl Emniyet Müdürlüğü Terörle Mücadele Şube Müdürlüğü ekiplerince sol terör örgütlerinin faaliyetlerinin deşifre edilmesi ve engellenmesine yönelik çalışma yapıldı.

Bu kapsamda Kocaeli merkezli 6 ilde düzenlenen operasyonda, terör örgütü üyeliği ve terörizmin finansmanının engellenmesi suçlarından 11 şüpheli gözaltına alındı.

Şüphelilerin ikametlerinde yapılan aramalarda, 4 silah, otomatik tüfek parçaları, silahlara ait çok sayıda fişek, çok sayıda örgütsel doküman ve dijital materyal ele geçirildi.

Emniyetteki işlemleri tamamlanan şüpheliler, adliyeye sevk edildi.

Kaynak: AA

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SON DAKİKA: Kocaeli Merkezli 6 İlde Sol Terör Örgütlerine Operasyon: 11 Zanlı Gözaltına Alındı - Son Dakika
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