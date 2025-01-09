Kocaeli\'nde 65 Yaş Üstü İçin Kulüp Kuruluyor

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Kocaeli Büyükşehir Belediyesi Genel Sekreteri Hayri Baraçlı, 65 yaş üstü vatandaşlar için yapımına başlanan "Saygınlar Kulübü" sosyal yaşam alanında incelemelerde bulundu.

Büyükşehir Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, Kemalpaşa Mahallesi Saray Yokuşu Sokak'ta bulunan ve mülkiyeti Büyükşehir Belediyesine ait kafeterya, 65 yaş üstü vatandaşlar için "Saygınlar Kulübü" sosyal yaşam alanı olacak.

Düzenleme çalışmalarına başlanan alanda, 65 yaş üstündeki vatandaşların yaşam kalitesinin yükseltilmesi hedefleniyor.

Vatandaşların çeşitli faaliyetlerde bulunabileceği, vakitlerini en iyi şekilde değerlendirebileceği tesisin kısa sürede hizmete açılması amaçlanıyor.

Genel Sekreter Baraçlı çalışmaları, beraberindeki genel sekreter yardımcıları Numan Balaban ile Ebubekir Ardıç'la inceledi.