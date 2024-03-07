Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü dolayısıyla mesaj yayımladı.
Vali Yavuz, mesajında, sevgi, saygı, hoşgörü duygularıyla toplumu olumlu yönde etkileyen en önemli güç olan kadınların, yeryüzünde merhametin, şefkatin ve sevginin sembolü olduğunu belirtti.
Kadınların, hayatın her alanında kendini ispat ettiğini vurgulayan Vali Yavuz, Cumhuriyet'in kuruluşunda da önemli misyon üstlenen kadınların, bağımsızlığa giden yolda cephede ve cephe gerisinde destansı bir mücadele verdiğini, erkeklerle beraber omuz omuza etkin görevler aldığını kaydetti.
Türkiye'de kadınların, eğitimden, sağlığa, yasama, yürütme ve yargıdan iş dünyasına kadar her alanda üstlendikleri sorumlulukla, aziz Türk milletinin geleceğe güvenle bakmasının teminatı olduğuna işaret eden Vali Yavuz, kadınların toplum içinde her anlamda layık oldukları yeri almalarının en önemli arzuları olduğunu bildirdi.
Vali Yavuz, şunları kaydetti:
"Aile kurumunun temeli, değerlerimizin temsilcisi, taşıyıcısı ve koruyucusu olan kadınların, hayatın bütün alanlarına etkin bir şekilde katılmalarına imkan sağlayacak şartları hazırlamak, her türlü ayrımcılığa karşı mücadele etmek, kadın erkek herkesin sorumluluğudur. Devletimiz, kadınlarımıza, eğitim, iş ve sosyal hayatta erkekler ile birlikte fırsat eşitliği adına son yıllarda çok büyük ve köklü değişimler yapmıştır. Özellikle çalışma hayatında kadınlarımızın istihdamı için yapılan pozitif ayrımcılıkların yanında diğer tanınan hakların genişletilmesi ve kadına yönelik şiddete son vermek için KADES ile elektronik kelepçe uygulaması gibi tedbirlerle, ilgili kurum ve kuruluşlarımızla, emniyet ve jandarma birimlerimizle birlikte var gücümüzle çalışıyoruz."
Yapılan çalışmaların önemine değinen Vali Yavuz, "Kadın erkek ilişkilerinde, aile ortamında veya toplumsal hayatta şiddetin yerine sevginin, hoşgörünün ve karşılıklı anlayışın hakim olması, büyük ve güçlü bir medeniyete ilişkin kökleri bulunan insanımızın bu konudaki eksikliklerini giderme noktasında ilçelerimizde, mahallelerimizde bilgilendirici, bilinçlendirici etkinliklerin de içinde bulunduğu toplantılar düzenleyerek farkındalık yaratmaya gayret ediyoruz. Bu vesileyle başta şehit ve gazi anneleri ve eşleri olmak üzere, tüm kadınlarımızın 8 Mart Dünya Kadınlar Günü'nü kutluyorum." ifadelerini kullandı.
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