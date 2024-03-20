Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı

Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Nevruz Bayramı dolayısıyla bir mesaj yayımladı. Yavuz, mesajında nevruzun baharın gelişini ve doğanın uyanışını temsil ettiğini belirtti. Ayrıca, nevruzun insanlar arasındaki sevgiyi kuvvetlendiren ve birlikte yaşama isteğini artıran bir gün olduğunu vurguladı. Yavuz, aziz milletin ortak kültür ve medeniyeti paylaştığını, birlik ve beraberlik içerisinde her türlü güçlüğü atlattığını ifade etti. Mesajında, herkesin bu ülkenin ayrılmaz ve eşit vatandaşı olduğunu ve birlikte sahip olunan birikimin korunması ve aktarılması konusunda sorumluluklarının olduğunu da belirtti. Yavuz, Nevruz Bayramı'nın kardeşlik, birlik ve beraberliği daha da güçlendirmesini temenni etti ve Kocaelili hemşerilerinin ve aziz milletin Nevruz Bayramı'nı kutladı.

20.03.2024 16:51
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Kocaeli Valisi Seddar Yavuz, Nevruz Bayramı dolayısıyla mesaj yayımladı.

Yavuz, mesajında, yeni gün anlamına gelen nevruzun, 3 bin yıllık gelenekle kutlandığını, baharın gelişini, doğanın uyanışını temsil ettiğini belirtti.

Nevruzun binlerce yıllık tarihine değinen Yavuz, bolluk ve bereketin sembolü olan nevruzun, insanlar arasındaki sevgiyi kuvvetlendiren ve birlikte yaşama isteğini artıran bir gün olduğunu bildirdi.

Aziz milletin, tarih boyunca ortak bir kültürü ve medeniyeti paylaştığına işaret eden Yavuz, sevinçte ve kederde kader birliği yapan aziz milletin, yaşadığı her türlü güçlüğü ve zorluğu, birlik ve beraberlik içerisinde atlattığını, birbirine sarsılmaz bağlarla kenetlendiğini ifade etti.

Yavuz, mesajında şunları kaydetti:

"Etnik kökeni, dili, inancı ve siyasi görüşü ne olursa olsun herkes, bu ülkenin ayrılmaz ve eşit vatandaşıdır. Bütün renkleri ve dokularıyla, zenginlikleriyle bu memleket hepimizindir. Bu bilinçle, sahip olduğumuz birikimin en iyi şekilde korunması ve yarınlara aktarılması hususunda hepimize büyük sorumluluklar düşmektedir. Sevgi ve kardeşliğin filizlendiği bu güzel vatan topraklarında, insanlar ortak tarih ve kültür anlayışıyla yüzyıllar boyunca huzur içinde yaşamışlardır, kıyamete kadar da yaşamaya devam edeceklerdir. Nevruz Bayramı'nın kardeşliğimizi, birliğimizi ve beraberliğimizi daha da güçlendirmesini temenni eder, bütün Kocaelili hemşerilerimin ve aziz milletimizin Nevruz Bayramı'nı kutlarım."

Kaynak: AA

Nevruz Bayramı, Politika, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kocaeli Valisi Seddar Yavuz Nevruz Bayramı için mesaj yayımladı - Son Dakika

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