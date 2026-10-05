Kocasakal, Pehlivan\'ı Kandıra\'da ziyaret etti, başsavcılıktan nakil gerekçesi istedi

(İSTANBUL) - Eski İstanbul Barosu Başkanı Ümit Kocasakal, Çorlu'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne nakledilen avukat Mehmet Pehlivan'ı ziyaret etti. Kocasakal, "Bu naklin, hukuki ve insani gerekçesini başsavcılık kamuoyuna açıklamak zorundadır" dedi.

İstanbul Büyükşehir Belediyesi'ne yönelik davada yargılanan tutuklu cumhurbaşkanı adayı ve İstanbul Büyükşehir Belediye Başkanı Ekrem İmamoğlu'nun tutuklu avukatı Mehmet Pehlivan'ın, gece yarısı Çorlu'daki Karatepe Yüksek Güvenlikli Cezaevi'nden Kandıra 1 No'lu F Tipi Cezaevi'ne nakledilmesine karşı tepkiler sürüyor.

Eski İstanbul Barosu Başkanı ve 24-25 Ekim'de yapılacak seçimlerde Cumhuriyetçi Güç Birliği grubunun adayı Prof. Dr. Ümit Kocasakal, avukat Pehlivan'ı Kandıra'daki Kocaeli Ceza İnfaz Kurumları Kampüsü'nde ziyaret etti.

"HUKUKSUZLUĞUN DA ZULMÜN DE RUTUNİ OLMAZ"

Ziyaretinin ardından cezaevinin önünde açıklama yapan Kocasakal, şunları söyledi:

"Bir avukatı gece yarısı, haber vermeden, gerekçe göstermeden kilometrelerce uzağa nakletmenin adı rutin işlem değildir. Hukuksuzluğun da zulmün de rutini olmaz. Meslektaşımız Mehmet Pehlivan'ı ziyaret ettik. Morali güçlü, dayanışmanın farkında. Duruşmasında yanında olacağız. Hukuk devletinde her işlemin bir gerekçesi, her yetkinin bir sınırı vardır. Bu naklin hukuki ve insani gerekçesini başsavcılık kamuoyuna açıklamak zorundadır. Bugün rutin denilerek geçiştirilen her hukuksuzluğun yarın bir hukuki sorumluluğu vardır. Hiç kimse hukukun üzerinde değildir. Hukuksuzluk kimseyi abat etmez. Hesabı er ya da geç sorulur."