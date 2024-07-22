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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Obruk Mahallesi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ın kırsal mahalle olan köylerimizde bu tur etkinlikler yapılıyor. Şehir dışından hatta yurt dışından buraya gelip, sılayırahim yapan vatandaşlarımız, vatan hasretlerini gidermek için buradalar. Bizler de hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz."

Pilav şenliğine katılan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise nezih bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.