Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi\'nde düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya geldi

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya gelerek, çalışmalarını anlattı. Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir de nezih bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

22.07.2024 14:02
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya geldi.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, Obruk Mahallesi'ni ziyaret eden Çolakbayrakdar, pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya gelmenin mutluluğunu yaşadıklarını ifade etti.

Vatandaşlar için çalışmaya devam ettiklerini anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan'ın kırsal mahalle olan köylerimizde bu tur etkinlikler yapılıyor. Şehir dışından hatta yurt dışından buraya gelip, sılayırahim yapan vatandaşlarımız, vatan hasretlerini gidermek için buradalar. Bizler de hemşehrilerimizle bir arada olmanın mutluluğunu ve keyfini yaşıyoruz."

Pilav şenliğine katılan Özvatan Belediye Başkanı Halit Demir ise nezih bir ortamda bulunmaktan mutluluk duyduğunu belirtti.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, Obruk Mahallesi'nde düzenlenen pilav şenliğinde vatandaşlarla bir araya geldi - Son Dakika

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