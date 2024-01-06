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Kocasinan Belediye Başkanı, Kocasinan İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti - Son Dakika
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Kocasinan Belediye Başkanı, Kocasinan İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti

Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye tarafından hayata geçirilen Kocasinan İnovasyon Merkezi'ni ziyaret etti. Merkezde ortaokul, lise ve üniversiteli gençlere yönelik teknoloji altyapısıyla donanımlı bir şekilde geleceğe hazırlanmaları sağlanacak. Çolakbayrakdar, merkez hakkında bilgi alarak, geleceğin Türkiye'sini inşa etmek ve bilim insanları ile teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sunmak amacıyla eğitim verileceğini belirtti.

Kocasinan Belediye Başkanı, Kocasinan İnovasyon Merkezi\'ni ziyaret etti
06.01.2024 - 15:15,
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Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, belediye tarafından hayata geçirilen "Kocasinan İnovasyon Merkezi"ni ziyaret etti.

Belediyeden yapılan açıklamaya göre, ortaokul, lise ve üniversiteli gençlere yönelik hazırlanan tesiste öğrenciler, teknoloji altyapısı noktasında daha donanımlı şekilde geleceğe hazırlanacak.

Sümer Yenimahalle Tesisi'ndeki sınıfları ve atölyeleri gezen Çolakbayrakdar, merkez hakkında yetkililerden bilgi aldı.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Çolakbayrakdar, tesiste verilecek eğitim sayesinde bir yandan geleceğin Türkiye'sini inşa ederken bir yandan da bilim insanları ve teknoloji yıldızlarını yetiştirmeye katkı sunacaklarını kaydetti.

Kaynak: AA
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