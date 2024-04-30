Kocasinan Belediyesi 550 Bin Organik Domates Fidesi Dağıtacak - Son Dakika
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Kocasinan Belediyesi 550 Bin Organik Domates Fidesi Dağıtacak

Kocasinan Belediyesi 550 Bin Organik Domates Fidesi Dağıtacak

Kocasinan Belediyesi, geleneksel hale getirdiği etkinlik kapsamında 550 bin kök organik domates fidesini ücretsiz olarak dağıtacak. Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, yerli tohumlardan yetiştirilen domates fidelerinin çekirdeklerini alanların gelecek yıllarda da ürün elde etmeyi sürdürebileceğini belirtti.

30.04.2024 16:33
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Kocasinan Belediyesince ücretsiz 550 bin organik domates fidesi dağıtılacak.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, belediye tarafından geleneksel hale getirilen ve 2 Mayıs'ta saat 08.30'da 3 farklı noktada 550 bin kök organik domates fidesi dağıtım etkinliği yapılacak.

Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, domates fidesinin Kocasinan Belediyesi ile özdeşleştiğini, yapılan uygulamanın geleneksel hale getirildiğini belirtti.

Kayseri'de "Karahıdır" olarak bilinen bölgenin yerli tohumlarıyla yetiştirilen domates fidelerini bu yılda vatandaşlara ücretsiz dağıtacaklarını aktaran Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Kocasinan Belediyesi hizmet binasının karşısında bulunan Mimarsinan Parkı, Beyazşehir Mahallesi'ndeki Kırlangıç Parkı ve Ziyagökalp Mahallesi'nde yer alan Merkez Parkı olmak üzere 3 bölgede organik domates fidelerini vatandaşlarımıza ücretsiz olarak dağıtacağız. Fidelerimizin özelliği, hibrit olmaması ve yeniden tohumlanabilmesidir. Karahıdır olarak bilinen ve yerli tohumlardan yetişen ürünler, hem toplumun hem de gelecek nesillerimizin sağlığını koruma açısından çok değerlidir. Bu ürünlerin çekirdeklerini alanlar, gelecek yıllarda bu tohumları ekerek ürün elde etmeyi devam ettirebilirler. Çünkü bu organik ve yerli domates fidesi, çekirdeğinden kendisini sürdürebilen, yeni fideler oluşturabilen ürünlerdir. Hemşehrilerimin aldığı fidelerden yetişecek domatesleri sağlıklı ve iyi günlerde tüketmelerini diliyorum."

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kocasinan Belediyesi 550 Bin Organik Domates Fidesi Dağıtacak - Son Dakika

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