Kocasinan\'da Yüzde 100 Ekolojik Pazar Açılıyor

Kocasinan Belediyesi öncülüğünde sağlıklı ürünlerin üretimini ve tüketimini teşvik amacıyla kurulan "Yüzde 100 Ekolojik Pazar", bu sene 13. kez açılıyor.

Kocasinan Belediyesinden yapılan açıklamaya göre, İl Tarım ve Orman Müdürlüğü, Kapadokya Organik Tarım Üreticileri Birliği Derneği (KAPTAR) ve Buğday Ekolojik Yaşamı Destekleme Derneğinin katkılarıyla hazırlanan Yüzde 100 Ekolojik Pazar, 17 Ağustos'ta vatandaşları ağırlayacak.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, sağlıklı beslenmenin en iyi yolunun ekolojik pazarlar ve organik ürünlerden geçtiğini ifade etti.

Satışa sunulacak doğal ürünlerin sertifikalı olduğunu anlatan Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Daha çevreci bir Kocasinan için çalışıyoruz. Daha güzel bir Kocasinan için, organik tarımın da içinde yer aldığı her türlü organizasyonu destekliyoruz ve bu organizasyonların her zaman yanındayız. Bizim insana hizmet eden belediyecilik anlayışımızın yanı sıra, en önemli görevlerimizden biri de insanımızın sağlığını korumaktır."