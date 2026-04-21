Kocasinan'dan Çölyaklılara Destek

21.04.2026 13:45
257 çölyak hastasına glütensiz ürün paketi dağıtan Kocasinan Belediyesi, aileleri sevindiriyor.

Kocasinan Belediyesi, düzenli olarak çölyak hassasiyeti bulunan 257 vatandaşa glütensiz ürün paketi dağıtmaya devam ediyor.

Belediyeden yapılan yazılı açıklamaya göre, Kocasinan Belediyesi Sosyal Hizmetler Müdürlüğünün hazırladığı glütensiz ürün paketlerinin içerisinde kek unu, hamur işi unu, nişastalı karışım, kakaolu çıtır top, burgu makarna, spagetti, şehriye, köftelik bulgur, fındık ezmesi, portakallı mini kek ve susamlı çubuk kraker gibi glüten içermeyen yiyecekler bulunuyor.

Açıklamada görüşlerine yer verilen Kocasinan Belediye Başkanı Ahmet Çolakbayrakdar, çölyakın hassas beslenme gerektiren bir yaşam biçimi olduğunu belirterek, çölyaklı ailelerin her zaman yanında olmaya özen gösterdiklerini dile getirdi.

Yapılan hizmetlerin çölyaklı aileleri mutlu ettiğini ifade eden Çolakbayrakdar, şunları kaydetti:

"Bu hizmetin gurur veren bir diğer tarafı ise gerek şehrimizde gerekse ulusal manada ülkemizde birçok belediyenin benzer organizasyonlar yapıyor olmasıdır. Bizim için bir işin yapılmış olması, sadece o bölgedeki insanlar tarafından beğenilmesi, kabul görmesi işin doğru olduğu noktasında elbette ki önemlidir. Ancak sadece yerelde kalmayarak Türkiye'de birçok belediyenin çölyaklı ailelere yönelik bir çalışma içerisinde bulunması daha da önemlidir. Bilindiği üzere 2017 yılında meclis toplantımızda aldığımız karar doğrultusunda, 9 yıldır glütensiz ürün paketi ile çölyaklı ailelere destek oluyoruz. Yapmış olduğumuz bu destekler her geçen gün artarak devam ediyor."

Çolakbayrakdar, ayrıca Kayseri'nin yöresel mutfağının glütensiz olarak hem imalatının yapıldığı hem de paket hizmetinin olduğu "Kafe Sinan Glütensiz" projesini hayata geçirdiklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: AA

Trump’tan İran’a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın Trump'tan İran'a çağrı: Görüşmemiz lazım, oyun oynamayın
Fenerbahçe’den ayrılan Jhon Duran Zenit’te de kayıplara karıştı Fenerbahçe'den ayrılan Jhon Duran Zenit'te de kayıplara karıştı
ABD heyeti müzakereler için İslamabad’a doğru yola çıktı, gözler İran’da ABD heyeti müzakereler için İslamabad'a doğru yola çıktı, gözler İran'da
Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu Milli halterci Muhammed Furkan Özbek, rekor kırarak Avrupa şampiyonu oldu
Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde... Liseli gençleri uygunsuz yakalayan kadından akıllara durgunluk veren sözler: Tuvalete girdiğimde...
Gaziantep FK’ya Burak Yılmaz’dan boşalan koltuğa sürpriz isim Gaziantep FK'ya Burak Yılmaz'dan boşalan koltuğa sürpriz isim

13:38
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
Yüreğir Belediye Başkanı Ali Demirçalı, görevinden uzaklaştırıldı
13:16
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
Vahim iddia: İskan alamayan müteahhit, Onursal Adıgüzel’in katıldığı cenazeyi basmış
12:27
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
41 ilde düzenlenen yasa dışı bahis soruşturmasında 111 kişi gözaltına alındı
12:16
Ailesi görmek istemiyor İşte Özkan Yalım’ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
Ailesi görmek istemiyor! İşte Özkan Yalım'ı cezaevinde ziyarete giden tek isim
12:09
Adalet Bakanı Gürlek’ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
Adalet Bakanı Gürlek'ten Gülistan Doku açıklaması: Önemli olan mezarın yerini bulmak
11:13
Bahçeli’den Milli Eğitim Bakanlığı’nın bütçesine gönderme
Bahçeli'den Milli Eğitim Bakanlığı'nın bütçesine gönderme
