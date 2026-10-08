Kocasını silahla öldürdüğünü söyleyen kadın Manisa Salihli'de gözaltına alındı

Manisa'nın Salihli ilçesinde kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'taki bir eve giden polis ve sağlık ekibi, mutfakta Rıdvan G'yi (36) hareketsiz buldu.

Sağlık personeli, Rıdvan G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Rıdvan G'nin eşi Ş.Y.G'yi (31) gözaltına aldı.

Kadının, ifadesinde gece saatlerinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğünü, sabah kendine geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.

Rıdvan G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.