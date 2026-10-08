Kocasını silahla öldürdüğünü söyleyen kadın Manisa Salihli'de gözaltına alındı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Kocasını silahla öldürdüğünü söyleyen kadın Manisa Salihli'de gözaltına alındı

Google algoritmasına bırakmayın, okuyacağınız haberi siz seçin! Tıkla ve ekle
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Manisa Salihli'de gözaltına alınan bir kadın, ifadesinde eşini silahla öldürdüğünü söyledi. Gece tartıştığı eşinin mutfakta hareketsiz bulunduğu, kadının sabah kendine gelince 112'yi aradığı ve cesedin otopsi için morga kaldırıldığı öğrenildi.

Manisa'nın Salihli ilçesinde kocasını silahla vurarak öldüren kadın gözaltına alındı.

Alınan bilgiye göre, ihbar üzerine Kurtuluş Mahallesi 226. Sokak'taki bir eve giden polis ve sağlık ekibi, mutfakta Rıdvan G'yi (36) hareketsiz buldu.

Sağlık personeli, Rıdvan G'nin hayatını kaybettiğini belirledi.

Polis, Rıdvan G'nin eşi Ş.Y.G'yi (31) gözaltına aldı.

Kadının, ifadesinde gece saatlerinde tartıştığı eşini silahla öldürdüğünü, sabah kendine geldiğinde 112 Acil Çağrı Merkezi'ni aradığını söylediği öğrenildi.

Rıdvan G'nin cesedi, otopsi yapılmak üzere hastane morguna kaldırıldı.

Kaynak: AA
3. SayfaCinayetOlaylarSalihliOtopsiManisaGüncelSon Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.

Fon krizinde Bülent Turan’dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin Fon krizinde Bülent Turan'dan istifa çağrısı: Cumhurbaşkanımızın neşterini beklemeyin
Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu Yahşihan Belediyesi soruşturması genişliyor: 9 şüpheli gözaltında, 2 bin 32 taşınmaza el konuldu
Gözaltındaki Berna Laçin’den haber var Gözaltındaki Berna Laçin'den haber var
Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme Kocasının da başı dertte Köpekle cinsel ilişki suçlamasında şaşırtan gelişme! Kocasının da başı dertte
İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu İdamdan sağ kurtulan Christa Pike gözlerini açınca ilk bunu sordu
Şırnak’ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın Şırnak'ta tesadüfen kaydedilen görüntüye bakın!
15:05
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
Bakan Şimşek: 17 fonun tasfiyesi yapıldı, 43 bin yatırımcının paraları ödendi
15:04
Hakan Fidan’dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
Hakan Fidan'dan asker gönderme açıklaması: Saldırı yapmayacağız
15:04
Bakan Tekin’den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
Bakan Tekin'den dikkat çeken sözler: Bir veli olarak rahatsız olduğum kıyafetler var
14:38
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
Koyun otlatırken girdiği mağaradan milyoner olarak çıktı
14:17
Paylaşımı olay olmuştu İşte gözaltındaki Berna Laçin’in savunması
Paylaşımı olay olmuştu! İşte gözaltındaki Berna Laçin'in savunması
14:02
Rusya, Ukrayna’da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu 33 kişi hayatını kaybetti
Rusya, Ukrayna'da sivilleri taşıyan yolcu otobüslerini vurdu! 33 kişi hayatını kaybetti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 8.10.2026 15:30:22. #7.13#
SON DAKİKA: Kocasını silahla öldürdüğünü söyleyen kadın Manisa Salihli'de gözaltına alındı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei