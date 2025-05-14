Kök Hücre Nakli Kongresi Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika
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Kök Hücre Nakli Kongresi Ankara'da Gerçekleşti

Kök Hücre Nakli Kongresi Ankara\'da Gerçekleşti

LÖSEMA'nın düzenlediği kongrede lösemi hastaları ve uzmanlar bir araya geldi. Tedavi süreçleri tartışıldı.

14.05.2025 14:43
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Lösemili Hastalar Derneği (LÖSEMA) tarafından düzenlenen "14. Kök Hücre Nakli Hasta Kongresi ve Buluşma Günleri"nde, lösemi tedavisi süren ve tedavisini tamamlayan hastalar, hekimlerle bir araya geldi.

Ankara'da bir otelde düzenlenen etkinliğin açılışında konuşan LÖSEMA Yönetim Kurulu Başkanı Prof. Dr. Fevzi Altuntaş, kök hücre naklinin sadece bir tedavi olmadığını, birçok hasta için yeniden hayata tutunmayı ifade ettiğini söyledi.

Nakil sonrası beslenmenin önemine dikkati çeken Altuntaş, "Çiğ sebze ve meyveler iyice yıkanmalı, sebzeler soyulmalı veya pişirilmeli, çiğ süt ve pastörize edilmemiş süt ve süt ürünlerinden uzak durulmalı. Gıdanın taze olması önemli. Bekletilmiş hiçbir gıdayı tüketmeyin. Açıkta satılan her şeyden uzak durun." diye konuştu.

Kök hücre naklinden sonra enfeksiyon riskine dikkati çeken Altuntaş, hasta ve hasta yakınlarından hijyene dikkat etmelerini istedi.

"Doğru bilgi, en büyük destektir"

Altuntaş, nakli sonrası iyileşme sürecinin uzun ve hassas olduğunu belirterek, "Unutulmamalıdır ki, kök hücre nakli sadece bir tedavi değil, yeni bir yaşamın başlangıcıdır. Bu yeni yaşamın başlangıcına hazır olmamız lazım." dedi.

Nakille ilgili doğru bilinen yanlışlar hakkında bilgi veren Altuntaş, "Kök hücre nakli sonrası iyi niyetli yanlışlar hayati tehlikeye neden olabilir. Doğru bilgi, en büyük destektir. Doğru bilgiyi de gelin buradan alın." ifadelerini kullandı.

Altuntaş, 18 yaşın üzerindeki kişilerin kök hücre vericisi olabileceğini belirterek, ciddi bir sağlık sorunu bulunmayan herkesi bağışçı olmaya davet ederek, şunları söyledi:

"Bunu sadece bir hastaya faydalı olmak gibi değil, insanlığa faydalı olmak gibi düşünün. Varlık sebebimiz, insanlığa faydalı olmak. Bizi motive eden unsur bu olmalı. Lösemi hastalarımız, kök hücre nakli olamadığında umutsuzluğa kapılmasın. Kök hücre son çözüm değil. Olmasanız da nakilden sonra nüksetse de yeni tedavi seçeneği var. Umutsuzluğa kapılmayın."

"Hastalığı yeneceğinize inanıyorsanız süreci atlatmak kolay"

Anadolu Üniversitesi Devlet Konservatuvarı Gitar Sanat Dalı Başkanı Doç. Dr. Emre Ünlenen, 9 yıl önce tanısı konan foliküler lenfoma hastalığıyla mücadele sürecini AA muhabirine anlattı.

Ünlenen, 2024 yılında geçirdiği kök hücre naklinin ardından ikinci hayatına başladığını ifade ederek, bu süreçte en önemli şeyin, hastanın doktoruna sonsuz güven duyabilmesi olduğunu kaydetti.

Doç. Dr. Ünlenen, yanlış yönlendirmelerden dolayı kök hücre naklinin kendisini korkuttuğunu belirterek, şöyle devam etti:

"Burada sanıyorum beni en çok motive eden şey, hocalarımızın 'Emre sen bu işi çok rahat başarabilirsin.' demesiydi. Bir yandan da akademik kariyerimi hiç sonlandırmadım. Üniversitemin de bana sağladığı imkanlar sayesinde tüm derslerimi çevrim içi olarak yapmaya devam ettim. Öğrencilerimle hep beraberdim. İmkan buldukça da sanatsal aktivitelerimi gücüm yettiğince devam ettirmeye gayret ettim. Bunlar benim en büyük motivasyonumdu."

Doç. Dr. Emre Ünlenen, hastalardan asla umutsuzluğa kapılmamalarını isteyerek, "Hastalığı yeneceğinize gerçekten inanıyorsanız süreci atlatmak çok daha kolay." dedi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kök Hücre Nakli Kongresi Ankara'da Gerçekleşti - Son Dakika

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