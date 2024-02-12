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- Köln'de "5. Mevsim" karnavalı renkli görüntülere sahne oldu

Karnavalda tonlarca şekerleme ve çikolata dağıtıldı

KÖLN - Almanya'nın Köln kentinde "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamalarında "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) geçidi yapıldı. Karnavalda 300 ton şekerleme, 300 bin demet çiçek ve 700 bin çikolata dağıtıldı.

Almanya'nın Köln kenti renkli görüntülere sahne oldu. Köln'de "5. Mevsim" olarak adlandırılan karnaval kutlamaları kapsamında "Rosenmontag" (Gül Pazartesi) geçidi yapıldı. Farklı kostümler giyen binlerce katılımcı, sabahın erken saatlerinde itibaren kutlamaların yapılacağı yerlere akın etti. Geçit törenine katılan araçlardan atılan şekerlemeleri toplayan insanlar, soğuk havaya ve yağmura rağmen geçit törenini izledi.

Karnaval Komitesi, bu yıl geçit töreninde 300 ton şekerleme, 300 bin demet çiçek, 700 bin çikolatanın yanı sıra binlerce de oyuncağın dağıtıldığını açıkladı. Yaklaşık 9 kilometre uzunluğundaki karnaval kortejinde 150 karnaval aracı yer aldı. Binin üzerinde polisin güvenliği sağladığı karnaval kutlamaları 14 Şubat'ta sona erecek.

Ren Nehri'ne komşu şehirlerde yapılan karnaval kutlamalarına farklı ülkelerden ve şehirlerden yüz binlerce kişi katılıyor. Birçok sivil toplum kuruluşu ve karnaval derneklerinin yanı sıra, siyasi figürlerin maketlerinin karikatürize edilmiş şekli de arabalarla taşınıyor.