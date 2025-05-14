Köln'de Ford Fabrikasında Grev Başladı

Almanya'nın Köln kentinde 1930'dan bu yana üretim yapan ve 11 bin 500 kişinin çalıştığı Ford fabrikasında işçiler, greve başladı.

Merkezi ABD'de bulunan otomotiv üreticisi Ford'un Avrupa merkezi olan Köln'deki fabrikasında çalışan işçiler, istihdamı 2027 yılına kadar 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan fabrika yönetimine karşı greve gitti.

İşçilerin, IG Metall sendikasının çağrısıyla, 04.30'da erken vardiyayla başlattıkları grevin, dönüşümlü olarak yarın sabah vardiyasına kadar devam ettirileceği belirtildi.

Ford'un Köln fabrikasında, sendikanın çağrısı üzerine işçilerin çoğunluğunun greve katılmasıyla fabrikanın üretim hatlarının bu sabah itibarıyla durma noktasına geldiği kaydedildi.

Aralarında çok sayıda Türk'ün de bulunduğu işçiler, 2027 yılına kadar istihdamı 2 bin 900 kişi azaltmayı planlayan Ford fabrikasıyla yapılan müzakerelerde şirket üzerindeki baskıyı artırmak istiyor.