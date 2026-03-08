Köln'de Kadınlar Günü Eylemi - Son Dakika
Köln'de Kadınlar Günü Eylemi

08.03.2026 20:47
Köln'de 8 Mart'ta 4 bin kadın, kadın hakları için yürüyüş düzenleyerek haklarını savundu.

Almanya'nın Köln kentinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü vesilesiyle 4 binden fazla kadın, hakları için eylem yaptı.

Şehir merkezindeki Heumarkt Meydanı'nda "Feminist Mücadele Günü" temasıyla bir araya gelen kadınlar, "Ataerkil düzeni ortadan kaldırın", "Dünya çapında feminist barışı yaratın", "Silahlanma yarışını durdurun" yazılı dövizler taşıdı, kadın hakları için sloganlar attı.

Gösterinin organize komitesi tarafından dağıtılan broşürlerde, şu ifadelere yer verildi:

"Biz, hayatlarımızın savaşlar, silahlar ve ulusal güç politikalarıyla değil, dayanışma, özgür irade ve barışla belirlendiği bir toplum için mücadele ediyoruz. Bizim için feminist barış, sadece savaşın sonu değil, savaşları doğuran ataerkil ve kapitalist sistemin sonu anlamına gelir. Hayatlarımızı kendi ellerimize almak ve hayatları yok etmek yerine koruyan bir siyaset yaratmak demektir."

Yapılan konuşmaların ardından aralarında Türklerin de olduğu kadınlar, sloganlar eşliğinde şehir merkezine yürüdü.

Yaklaşık 4 saat süren gösteri ve yürüyüşün ardından göstericiler dağıldı.

Kaynak: AA

