Kolombiya'da El Nino başladı, en az Mart 2027'ye kadar sürme olasılığı yüzde 83 - Son Dakika
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Kolombiya'da El Nino başladı, en az Mart 2027'ye kadar sürme olasılığı yüzde 83

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Kolombiya hükümeti, And Dağları, Pasifik ve Karayip'te yağışları azaltması beklenen El Nino'nun resmen başladığını duyurdu. Fenomenin en az Mart 2027'ye kadar sürme olasılığı yüzde 83; elektrik kesintilerini önlemek için acil plan 31 Aralık'tan önce uygulanacak.

Kolombiya hükümeti, başta And Dağları, Pasifik ve Karayip bölgeleri olmak üzere yağışları azaltması beklenen El Nino fenomeninin ülkeye ulaştığını belirtti.

Hidroloji, Meteoroloji ve Çevre Çalışmaları Enstitüsü (Ideam) Direktörü Andres Herkrath Sanclemente, başkent Bogota'daki Cumhurbaşkanlığı Sarayı Casa de Narino'da yaptığı açıklamada, El Nino kaynaklı iklim olaylarına ilişkin bir dizi tedbire dikkati çekti.

And Dağları, Pasifik ve Karayip bölgelerinde yağışları azaltması beklenen El Nino fenomeninin ülkeye geldiğini vurgulayan Sanclemente, "Bugün Kolombiya'da El Nino fenomeninin başladığını resmen ilan etmek için gerekli teknik koşullar sağlanmıştır." ifadesini kullandı.

Sanclemente, El Nino fenomeninin en az Mart 2027'ye kadar sürme olasılığının yüzde 83 olduğunu belirterek, fenomenin yağışların tamamen kesileceği anlamına gelmediğini ancak ekim ve kasım aylarında yağışların mevsim normallerinin altında kalmasının, en büyük yağış eksikliğinin ise aralık ayında yaşanmasının beklendiğini dile getirdi.

Ulusal Afet Riski Yönetimi Birimi (UNGRD) Direktörü David Tamayo ise hazırlık tedbirlerinin takibini koordine edeceklerini ve olası acil durumlara müdahaleyi kolaylaştırmak için farklı kurumlar arasındaki bilgi akışını sağlayacaklarını kaydetti.

Enerji Riski

Madencilik ve Enerji Bakanı Maria Nohemi Arboleda da açıklamasında, elektrik kesintisi riskini azaltmak için dört maddelik bir acil eylem planı duyurdu.

Planın enerji tasarrufu, yakıt ve gaz tedariki, termik santrallerin çalıştırılması ve mevcut üretim kapasitesinin kullanılması olmak üzere dört başlıktan oluştuğunu belirten Arboleda, vatandaşların da enerji tasarrufu konusunda sorumluluk alması gerektiğini söyledi.

Arboleda, elektrik tüketimini hedefin yüzde 10'undan fazla azaltan kullanıcılara teşvik verilmesinin ve barajlardaki su rezervlerinin korunmasının planlandığını dile getirerek, olası elektrik kesintilerini önlemek için gerekli önlemlerin 31 Aralık'tan önce uygulanacağını aktardı.

Çevre Bakanı Fabio Arjona ise su kaynakları ve ekosistemlerin korunması, orman yangınlarının önlenmesi ve tarımsal üretime yönelik olumsuz etkilerin azaltılması için bölgelere destek sağlanacağını belirtti.

Kaynak: AA
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SON DAKİKA: Kolombiya'da El Nino başladı, en az Mart 2027'ye kadar sürme olasılığı yüzde 83 - Son Dakika
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