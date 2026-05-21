Kolombiya'da ELN'den 3 Günlük Ateşkes

Kolombiya'da 31 Mayıs'ta düzenlenecek cumhurbaşkanı seçimi nedeniyle silahlı isyancı örgüt (Ulusal Kurtuluş Ordusu) ELN, tek taraflı 3 günlük ateşkes ilan etti.

Kolombiya basınında yer alan habere göre, ELN tarafından yayımlanan bildiride 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek cumhurbaşkanı seçimi dolayısıyla ELN'nin 3 günlük tek taraflı ateşkes ilan ettiği bildirildi.

Bildiride, "Ateşkes, bu yılın 30 Mayıs günü saat 00.00'da başlayacak ve 2 Haziran günü saat 00.00'da sona erecektir." ifadesine yer verildi.

Bu kararın, halkın özgür oy kullanma hakkına duyulan saygı ve seçim sürecine müdahale edilmemesi amacıyla alındığı belirtilen açıklamada, "ELN Ulusal Yönetimi, tüm savaşçı birliklerine bu süre boyunca devletin silahlı güçlerine yönelik saldırı amaçlı askeri operasyonlar düzenlememeleri talimatını vermiştir." açıklamasında bulunuldu.

Kolombiya'da cumhurbaşkanı seçiminin ilk turu 31 Mayıs'ta gerçekleştirilecek. Adaylardan hiçbirinin geçerli oyların salt çoğunluğunu alamaması durumunda en çok oyu alan iki aday arasında 21 Haziran'da ikinci tur seçime gidilmesi gerekecek.

ELN, ülkenin doğusundaki çatışmaların yoğun yaşandığı Arauca bölgesinin kırsalında alıkoyduğu, biri Venezuela vatandaşı olmak üzere 7 kişinin serbest bırakıldığını açıklamıştı.

Kolombiya'da seçimlere 10 gün kala iktidar partisinin adayı Ivan Cepeda, sağcı aday Paloma Valencia ve aşırı sağcı aday Abelardo de la Espriella, kendilerine yönelik tehditler aldıklarını öne sürerek güvenlik önlemlerinin artırılmasını talep etmişti.

Kolombiya hükümeti, 19 Eylül 2024'te ELN ile olan barış görüşmelerinin askıya alındığını duyurmuştu.

Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro, ELN'yi barış müzakereleri konusunda yeteri kadar istekli olmamakla eleştirmişti.