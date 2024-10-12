Kolombiya'da FARC ile Barış Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika
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Kolombiya'da FARC ile Barış Müzakereleri Yeniden Başladı

Kolombiya hükümeti ile FARC arasındaki barış müzakereleri, çevre konuları ve ateşkes uzatılması üzerine başladı.

12.10.2024 06:46
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Kolombiya hükümeti ile eski Kolombiya Devrimci Silahlı Güçleri (FARC) mensupları arasında bir süre önce duran barış müzakereleri yeniden başladı.

Hükümete bağlı barış delegasyonu ile FARC'ın çatı örgütü Estado Mayor Central (EMC) temsilcileri başkent Bogota'da altıncı tur görüşmeler kapsamında bir araya geldi.

Ulusal basında çıkan habere göre, taraflar, 15 Ekim'de sona erecek ikili ateşkesin uzatılması ve çevre konularını ele alacak.

EMC içinde yaşanan bölünme ve fikir ayrılıkları nedeniyle müzakereler Jorge Suarez Briceno, Magdalena Medio ve Raul Reyes cephesi ile yürütülüyor.

EMC delegasyonu temsilcisi Andrey Avendano, açıklamasında, önemli bir süreçten geçtiklerini belirterek, "Yeni bir anlaşmaya varmayı umuyoruz, uzun süredir binlerce engelle karşılaştık ve inişli çıkışlı ilerleme katettik. Bu görüşmelerden neler çıkacak merakla bekliyoruz." ifadesini kullandı.

Bu arada müzakerelere katılan Çevre ve Sürdürülebilir Kalkınma Bakanı Susana Muhamad ise açıklamasında, barış müzakerelerinin hızlandırılması gerektiğine dikkati çekti.

Barış Yüksek Komiseri Otty Patino da ateşkesin uzatılması hususunda iyimser olduklarını ve zorlukların farkında olduklarını söyledi.

EMC

"Ivan Mordisco" ismiyle bilinen Nestor Gregorio Vera'nın yönettiği ve FARC ile devlet arasındaki barış anlaşmasına hiç katılmayan EMC, FARC'ın sözde "Genelkurmay Başkanlığı" olarak da biliniyor.

Ülke basınına göre 2 bin 180'i silahlı olmak üzere 3 bin 500'den fazla üyeye sahip EMC, Venezuela ve Ekvador'un yanı sıra Kolombiya'nın batı, orta ve doğusunda varlık göstererek uyuşturucu, kaçakçılık ve haraç gibi yollarla finansman sağlıyor.

FARC'la 50 yıldan fazla süren çatışmaları bitiren barış anlaşmasını, dönemin Kolombiya Cumhurbaşkanı Juan Manuel Santos ile eski FARC lideri Rodrigo Londono, başkent Bogota'daki tarihi Colon Tiyatrosu'nda 24 Kasım 2016'da imzalamıştı.

Devlet ile FARC arasındaki barış anlaşmasına rağmen örgütle ters düşen bazı eski komutanlar ve FARC üyeleri, silahlı eylemlerine devam ediyor.

EMC mensupları da Kasım 2016'da devletle imzalanan barış anlaşmasına hiç katılmamış ve saldırılarını sürdürmüştü.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kolombiya'da FARC ile Barış Müzakereleri Yeniden Başladı - Son Dakika

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