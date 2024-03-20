Kolombiya'da Uyuşturucu Örgütü Clan del Golfo Müzakerelere Hazır

Kolombiya'da uyuşturucu örgütü Clan del Golfo, hükümetin "Topyekun Barış" politikası kapsamında yaptığı müzakere çağrısına olumlu yanıt verdi.
Kolombiya Cumhurbaşkanı Gustavo Petro'nun "son kez" müzakere teklifinde bulunduğu sağcı narko-paramiliter suç örgütü Clan del Golfo, hükümetle müzakereye hazır olduklarını bildirdi.
Yerel basında çıkan habere göre, örgütten yapılan açıklamada, "Cumhurbaşkanın yaptığı teklifi kabul ettiğimizi kendilerine ilettik. Hepimizin arzu ettiği ve toplumsal dönüşüme olanak tanıyan siyasi müzakerelere hazırız." ifadesine yer verildi.
Katıldığı bir etkinlikte konu hakkında konuşan Petro, örgütün uyuşturucu kaçakçılığı, gasp ve göçmen ticaretinden vazgeçmesi gerektiğini, aksi halde hiçbir "toleransa" müsaade etmeyeceklerini belirtti.
Petro, Clan del Golfo'ya müzakereleri hatırlatarak, "Buna cesaretiniz var mı yok mu? Eğer buna cesaretiniz yoksa sizinle savaşırız ve yok ederiz. Cesaret ederlerse müzakere masasını açacağız." değerlendirmesinde bulundu.
Clan del Golfo
Yerel medyada çıkan haberlere göre, uyuşturucu örgütü Clan del Golfo'nun 6 bin ila 9 bin arasında değişen silahlı üyesi bulunuyor.
Clan del Golfo, 17 Şubat'ta Antioquia yönetim bölgesine bağlı Segovia kasabası kırsalında operasyon düzenleyen askerlere silahlı saldırı yapmış ve 4 askerin ölümüne neden olmuştu.
Clan del Golfo'nun eski elebaşı "Otoniel" lakaplı Dairo Antonio Usuga David, ülkenin kuzeybatısındaki Necocli kasabasında, 22 helikopterin yer aldığı, 650 polis ve ordu mensubunun 23 Ekim 2021'de düzenlediği "Osiris" adı verilen operasyonda yakalanmıştı.
Başkent Bogota'daki Dijin hapishanesinden alınan Otoniel, Catam askeri havaalanından "N110CP" numaralı bombardıman uçağıyla New York'a bağlı Brooklyn'deki federal bir hapishaneye gönderilmişti.
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