Komşu Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

ÇORUM'da Mehmet U. (58), kaybolan halısı nedeniyle tartıştığı komşusu Hüseyin Ü.'yü (54) 3 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet U. (58) evinin önünde bulunan halısının kaybolması nedeniyle komşusu Hüseyin Ü. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Mehmet U., komşusu Hüseyin Ü.'yü karnından, sırtından ve boyun bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Mehmet U.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.