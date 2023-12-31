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Komşu Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı - Son Dakika
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Komşu Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı

Çorum'da bir kişi, kaybolan halısı nedeniyle tartıştığı komşusunu bıçaklayarak yaraladı. Olayın ardından polis ve sağlık ekipleri bölgeye sevk edildi. Yaralı, hastaneye kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli gözaltına alındı ve soruşturma devam ediyor.

Komşu Tartışması Kanlı Bitti: Bir Kişi Yaralandı
31.12.2023 - 19:50,  Güncelleme: 19:51
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ÇORUM'da Mehmet U. (58), kaybolan halısı nedeniyle tartıştığı komşusu Hüseyin Ü.'yü (54) 3 yerinden bıçakla yaraladı.

Olay Bahabey Caddesi üzerinde meydana geldi. İddialara göre, Mehmet U. (58) evinin önünde bulunan halısının kaybolması nedeniyle komşusu Hüseyin Ü. ile tartıştı. Çıkan tartışma kısa sürede kavgaya dönüştü ve Mehmet U., komşusu Hüseyin Ü.'yü karnından, sırtından ve boyun bölgesinden bıçakla yaraladı.

İhbar üzerine bölgeye çok sayıda polis ve sağlık ekibi sevk edildi. Yaralı ambulansla Hitit Üniversitesi Erol Olçok Eğitim ve Araştırma Hastanesine kaldırılarak tedavi altına alındı. Şüpheli Mehmet U.'nun gözaltına alındığı olayla ilgili soruşturma sürüyor.

Kaynak: DHA
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