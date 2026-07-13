Komşusunu Bıçakla Öldüren Sanık Yargılanıyor

Adana'da tartıştığı komşusunu bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan sanığın "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle yargılanmasına devam edildi.

Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince görülen duruşmaya, komşusu Orhan Boyan'ı (37) çıkan kavgada bıçakla öldürdüğü iddiasıyla tutuklanan F.Y. (42) ile bazı müştekiler, tanıklar ve taraf avukatları katıldı.

Hakkındaki iddialar hatırlatılarak savunması alınan sanık F.Y, önceki beyanlarını tekrar ettiğini ve maktulle aralarında öncesine dayalı bir husumetin bulunmadığını belirtti.

Boyan'ın uyuşturucu kullandığını ileri süren F.Y, savunmasını şöyle sürdürdü:

"Uyuşturucu satmaması için Orhan Boyan'ı uyarmıştım. Olay günü maktul ve eşi bana saldırdı. Ben sadece kendimi savunmaya çalıştım. Orhan Boyan'ın elindeki bıçağı tutmak istediğimde kendisi bıçağın üzerine düştü. Polis ekiplerine bıçağı ben teslim ettim, olay yerinden de kaçmadım. Suçlamaları kabul etmiyorum, tahliyemi ve beraatimi talep ediyorum."

Tanık M.S. ise olay günü Orhan Boyan'ın elinde sopa gördüğünü, Boyan'ın eşinin de tarafları ayırmaya çalıştığını gördüğünü anlatarak, "Sanık F.Y, Orhan Boyan'ın kafasını koltuğunun altına almıştı ve ne olduysa o sırada oldu. Orhan Boyan'dan kan akmaya başladı, ben 20 dakika boyunca tişörtümü çıkartarak tampon yaptım. Sanık ise olay yerinden evine doğru gitti, bütün bildiklerim bunlardan ibarettir." beyanında bulundu.

Maktulün eşi müşteki Dilek Boyan ise sanığın beyanlarının gerçeği yansıtmadığını ve F.Y'nin cezalandırılmasını istediğini söyledi.

Cumhuriyet savcısı da görüşünün sorulması üzerine, dosyadaki delil durumu, üzerine atılı suçun vasıf ve mahiyeti, kuvvetli suç şüphesini gösteren somut delillerin varlığı dikkate alınarak, sanığın tutukluluk halinin devamına karar verilmesi ve esas hakkında mütalaanın hazır edilmesi için dosyanın taraflarına gönderilmesi yönünde talepte bulundu.

Mahkeme heyeti, sanığın mevcut halinin devamına, esas hakkında mütalaanın hazırlanması için dosyanın cumhuriyet savcısına gönderilmesine karar verip, eksikliklerin giderilmesi için duruşmayı erteledi.

Olay

Merkez Seyhan ilçesi Mirzaçelebi Mahallesi'nde 24 Eylül 2024'te F.Y. ile karşı komşusu Orhan Boyan arasında kavga çıkmıştı. Kavgada bıçakla yaralanan Boyan, kaldırıldığı Adana Şehir Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nde müdahaleye rağmen kurtarılamamıştı. Olayın ardından gözaltına alınan F.Y. tutuklanmıştı.

Adana Cumhuriyet Başsavcılığınca sanık hakkında "kasten öldürme" suçundan müebbet hapis talebiyle hazırlanan iddianame, Adana 7. Ağır Ceza Mahkemesince kabul edilmişti.