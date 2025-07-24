Komşusunu Tornavidayla Yaraladı - Son Dakika
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Komşusunu Tornavidayla Yaraladı

24.07.2025 12:48
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Konya'nın Ereğli ilçesinde K.İ, komşusu B.Y'yi otobüs durağında tornavidayla yaraladı.

Konya'nın Ereğli ilçesinde komşusunu otobüs durağında tornavidayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.

K.İ, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında komşusu B.Y'yi tornavidayla yaraladı.

İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.

Kadın, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.

Olay sonrası kaçan K.İ, polis ekiplerince yakalandı.

Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Komşusunu Tornavidayla Yaraladı - Son Dakika

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