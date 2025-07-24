Komşusunu Tornavidayla Yaraladı

Konya'nın Ereğli ilçesinde komşusunu otobüs durağında tornavidayla yaralayan şüpheli, gözaltına alındı.
K.İ, Namık Kemal Mahallesi Atatürk Caddesi'ndeki otobüs durağında komşusu B.Y'yi tornavidayla yaraladı.
İhbar üzerine olay yerine polis ve sağlık ekipleri sevk edildi.
Kadın, ambulansla Ereğli Devlet Hastanesi'ne kaldırıldı.
Olay sonrası kaçan K.İ, polis ekiplerince yakalandı.
Saldırı anı bir vatandaşın cep telefonu kamerasıyla kaydedildi.
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