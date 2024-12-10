Konak Belediyesi 500 Vatandaşa Psikolojik Destek Verdi - Son Dakika
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Konak Belediyesi 500 Vatandaşa Psikolojik Destek Verdi

Konak Belediyesi, Psikososyal Destek Merkezi aracılığıyla haziran ayından bu yana 500 vatandaşa ücretsiz psikolojik danışmanlık hizmeti sundu. Uzman ekip, bireylerin sosyal ve ruhsal sorunlarıyla başa çıkmalarında yardımcı oluyor.

10.12.2024 10:57  Güncelleme: 12:13
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, sosyal belediyecilik anlayışı ile vatandaşlara sunduğu için psikolojik danışmanlık hizmetine devam ediyor. Psikososyal Destek Merkezinde verilen hizmetten haziran ayından bu yana 500 vatandaş ücretsiz faydalandı.

Konak Belediyesinin ücretsiz olarak hizmet veren Psikososyal Destek Merkezi, ilçede yaşayan vatandaşların sosyal, ruhsal ve duygusal sorunlarını aşmalarında önemli bir görev üstleniyor. Merkez, zor koşullarla baş etmekte zorlanan Konaklılara birebir görüşmelerle destek oluyor. Akın Simav Mahallesi 269 Sokak'ta bulunan merkezden haziran ayından bu yana yaklaşık 500 vatandaş ücretsiz yararlandı.

Randevu sistemiyle çalışıyor

Alanında uzman 5 psikolog ve 1 sosyoloğun görev yaptığı merkezde, bireylerin gelişim ve sosyal uyumlarının sürdürülmesi amacıyla ergen, yetişkin ve çiftler ile duygu-durum bozuklukları, öfke kontrol problemleri, kaygı bozuklukları, kişilerarası problemler, travma ve yas gibi önemli konular üzerinde çalışmalar yapılıyor. Vatandaşlara cinsel terapi desteği de sağlanıyor. Randevu sistemiyle çalışan merkezden yararlanmak isteyen vatandaşlar, 0232 484 22 91 numaralı telefonu mesai saatleri içinde arayabiliyor. Psikososyal Destek Merkezi'nin psikologları ayrıca geçen eylül ayından itibaren 55 yaş ve üzeri vatandaşlara hizmet veren İleri Yaş Sağlıklı Yaşam Merkezi'nde de, haftanın belirli günlerinde psikolojik danışmanlık hizmeti veriyor.

"Amacımız yalnız olmadıklarını hissettirmek"

Her geçen gün derinleşen yoksulluğun da etkisiyle vatandaşların ekonomik yaşamın zorlukları altında ezildiğine dikkat çeken Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, toplumcu belediyecilik anlayışıyla hizmete açılan merkezin önemine vurgu yaptı. Haziran ayında açılan merkezin kısa sürede önemli bir görev üstlendiğini ve Konaklıların sıkıntılarını aşmalarına katkı sunduğuna dikkati çeken Mutlu, "Temel hedefimiz ekonomik sıkıntılar, zorlaşan kent hayatı veya aile içi sorunlar yaşayan vatandaşlarımıza yalnız olmadıklarını hissettirmek. Bugüne kadar yüzlerce vatandaşımızın yanında olmamız, hedefimize emin adımlarla ilerlediğimizi gösteriyor. Bundan sonra aynı anlayışla çalışmaya ve ilçemize yeni merkezler kazandırmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi 500 Vatandaşa Psikolojik Destek Verdi - Son Dakika

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