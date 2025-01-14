Konak Belediyesi, İletişim Hattı ile Hızlı Çözüm Sunuyor

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, vatandaşlar için kullandığı 444 35 66 numaralı İletişim Hattı ile Konaklılara hızlı erişim ve sorunlarına çözüm olanağı sağlıyor.

Konak Belediyesi'nin 444 35 66 numaralı İletişim Hattı, hem telefon hem de WhatsApp aracılığıyla vatandaşların talep ve önerilerini dinliyor. Talepler, önem ve aciliyet sırasına göre ilgili ekipler tarafından hemen çözüme kavuşturuluyor.

WhatsApp uygulaması üzerinden de kullanılabilen 444 35 66 numaralı İletişim Hattı'nda talepler, fotoğraflı ve video olarak iletilebiliyor. Böylece vatandaş, yaşadığı sorunu anında ve görüntülü olarak aktarma şansı buluyor.

"Sağlıklı ve kesintisiz iletişim kurmaya devam edeceğiz"

Konaklı komşularını, talep, şikayet ve önerileri için 444 35 66 numaralı İletişim Hattını kullanmaya davet eden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Konaklı komşularımızın taleplerine en kısa sürede dönüş yapmak, sorunları hızla çözüme kavuşturmak için iletişim hattımızı hızlı ve etkili bir şekilde kullanıyoruz. 444 35 66 numaralı İletişim Hattı ile hem telefonda hem WhatsApp uygulamasındayız. Konaklı komşularımız telefon açarak ya da uygulama üzerinden yazıp görüntü yollayarak şikayetlerini bildiriyor, görüş, öneri ve taleplerini bizimle paylaşabiliyor. Komşularımızla sağlıklı ve kesintisiz iletişim kurmaya devam edeceğiz. Konak'ı daha modern ve yaşanabilir bir ilçe yapma hedefimize birlikte yürüyeceğiz" dedi.