Konak Belediyesi Kurban Bayramı'nda Dayanışma Kampanyası Düzenliyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi Kurban Bayramı'nda Dayanışma Kampanyası Düzenliyor

27.05.2025 11:05
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Konak Belediyesi, Kurban Bayramı'nda ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaşmak için bağış olarak gelen kurban etlerini hijyenik koşullarda hazırlayarak sıcak yemek olarak dağıtacak. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, dayanışma ve paylaşma çağrısı yaptı.

(İZMİR)- Konak Belediyesi, bağış olarak gelen kurban etlerini, belediye aşevinde hijyenik koşullarda hazırlayarak ihtiyaç sahibi vatandaşlara ulaştıracak. Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Gelin, bu bayramda dayanışmayı birlikte çoğaltalım" sözleriyle kampanyaya destek çağrısı yaptı.

Konak Belediyesi, yaklaşan Kurban Bayramı'nda bağış sahipleriyle ihtiyaç sahibi vatandaşları yine bir araya getirecek. Duyarlı vatandaşların kurban eti bağışları, Konak Belediyesi tarafından sıcak yemek olarak vatandaşlara ulaştırılacak. Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü tarafından düzenlenen dayanışmaya katılarak kurban eti bağışı yapmak isteyenler, '0232 425 04 34' numaralı telefonu arayabilecek. Başvurunun ardından görevli personel, kurban etlerini belirtilen adresten alarak soğuk hava deposuna teslim edecek. Kurban bağışları aşevinde, hijyenik şartlarda kavurma halinde pişirilerek servise hazırlanacak. Yanında pilav da ikram edilecek olan kavurmalar, ihtiyaç sahiplerine bayram boyunca ulaştırılacak.

"Dayanışmayı birlikte çoğaltalım"

Bayramların, birlik, beraberlik ve dayanışmanın en üst noktaya çıktığı özel günler olduğunu vurgulayan Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bayramların en güzel yanı, paylaşmak ve dayanışmadır. Bu yıl da kurban bağışlarınızı ihtiyaç sahiplerinin sofralarına sıcak yemek olarak ulaştırıyoruz. Bağışlarınız belediyemiz tarafından hijyenik koşullarda hazırlanacak ve bayram boyunca dağıtılacak. Gelin, bu bayramda dayanışmayı birlikte çoğaltalım" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Kurban Bayramı'nda Dayanışma Kampanyası Düzenliyor - Son Dakika

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