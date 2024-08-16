Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika
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Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor

Konak Belediyesi, ilçe genelindeki metruk binaların yıkımına devam ediyor. Dört aylık süreçte 16 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz dedi.

16.08.2024 10:15  Güncelleme: 10:17
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(İZMİR) - Konak Belediyesi, vatandaşların huzuru ve güvenliği için ilçe genelindeki metruk binaların yıkımına devam ediyor. Dört aylık süreçte 16 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Konak için çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Konak Belediyesi, ilçe estetiğini bozan ve kamu güvenliğine karşı risk oluşturan metruk binalara karşı çalışmalarını sürdürüyor. Konak Belediyesi Fen İşleri Müdürlüğü'ne bağlı yıkım ekipleri, son olarak Yapı Kontrol Müdürlüğü tarafından tehlikeli yapı raporu tutulmuş olan Ferahlı Mahallesi 3499 Sokak'ta bulunan metruk yapının yıkımını gerçekleştirdi. Delici ve kepçe yardımıyla yıkımı kısa sürede gerçekleşen yapıdaki çalışma sırasında çevreye toz yayılmasını engellemek için yıkım süresince arazözle sulama yapıldı. Yıkımın ardından ortaya çıkan molozlar, belediye ekipleri tarafından kamyonlara yüklenerek yıkım alanı temizlendi. Dört aylık süreçte 16 metruk binanın yıkımını gerçekleştirdiklerini kaydeden Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, daha sağlıklı ve güvenli bir Konak için çalışmaların hız kesmeden süreceğinin mesajını verdi.

"Daha güzel, sağlıklı ve güvenli bir Konak için"

Göreve geldikleri günden bu yana kent estetiğini bozmasının yanı sıra ciddi güvenlik tehdidi oluşturan metruk yapıların yıkımı için aralıksız çalıştıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Ekiplerimiz dört aylık süreçte ilçe sınırlarımızda yer alan 16'ıncı metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Konak'taki metruk binaların hepsini tek tek yıkmaya kararlıyız. Metruk binalar hem kent estetiği açısından hem suçlara yataklık yapması açısından bizim için tehlikeli yerler. Daha güzel, daha sağlıklı, daha güvenli bir Konak için hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" ifadelerini kullandı.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Metruk Binaları Yıkıyor - Son Dakika

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