Konak Belediyesi'nde 4 Hayvan Yuva Buldu - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

Konak Belediyesi'nde 4 Hayvan Yuva Buldu

22.05.2025 12:14  Güncelleme: 13:25
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü, hayvansever gönüllüleri ve sivil toplum kuruluşları temsilcilerini ağırladı. Yapılan ziyaretin sonunda 4 köpek ömürlük yuvalarına kavuştu.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün konuk ettiği hayvansever gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ziyaretlerinin ardından 4 can dosta yuva oldu.

Konak Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hayvansever gönüllüleri konuk etti. Çeşitli hayvan derneklerinden temsilcilerin yer aldığı ziyarette, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bakımevi ve Engelsiz Kedi Evi hakkında bilgilendirme yapıldı. Gönüllülerin merak ettiği sorular yanıt bulurken bir yandan da sivil toplum kuruluşlarının talepleri alındı.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Konak Belediye Başkan Yardımcısı Naime Beyazıt, Veteriner İşleri Müdürü Duygu Akçelik, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar da yer aldı. Müdür Akçelik, yapılan son kanun değişikliği, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün işleyişi, bakımevi ve kedi evinin işlevi gibi konularda bilgilendirme yaptı, gelen soruları yanıtladı.

Yapılan sohbetin ardından hep birlikte kedi ve köpek üniteleri ile Engelli Kedi Evi gezildi. Birbirinden sevimli kedi ve köpeklerin heyecanla karşıladığı ziyaretçiler arasında, bağ kurdukları canları sahiplenmek isteyenler de oldu. Ziyaretin sonunda 4 köpek, ömürlük yuvalarına kavuştu. Konak Belediye Meclisi'nin sahiplendirmeyi teşvik amacıyla aldığı karara göre, sahiplenilen köpeklerin pasaportları ücretsiz olarak hazırlandı.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Sivil Toplum, Hayvanlar, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nde 4 Hayvan Yuva Buldu - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
“Rizeliye imkansız yoktur“ dedi, dağa ’Lazkopter’ indirdi "Rizeliye imkansız yoktur" dedi, dağa 'Lazkopter' indirdi
Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı Babasının yanındaki küçük kız çocuğunu kaçırmaya çalıştı
Fransa’yı sel felaketi vurdu Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti Fransa'yı sel felaketi vurdu! Altyapı zarar gördü, 3 kişi hayatını kaybetti
Messi ile rakip olabilir Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası Messi ile rakip olabilir! Futbol dünyasını şoke edecek Ronaldo bombası
Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti Süper Lig devi, Ozan Kabak için harekete geçti
Moskova’ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler Moskova'ya yapılan İHA saldırılarından ilk görüntüler
Fenerbahçe’nin eski yıldızı Luis Nani’den Jose Mourinho yorumu Fenerbahçe'nin eski yıldızı Luis Nani'den Jose Mourinho yorumu
Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig’den topçu aldı Herkes yıldız transferi beklerken Ali Koç 2. Lig'den topçu aldı
Minguzzi cinayetinde verilen ’bıçak’ kararı için başsavcılıktan açıklama Minguzzi cinayetinde verilen 'bıçak' kararı için başsavcılıktan açıklama
Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı Herkes aynı soruyu soruyor Gittiği restorandan tuvalet kağıdı çaldı! Herkes aynı soruyu soruyor
ABD için Suriye iddiası Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak ABD için Suriye iddiası! Türkiye Büyükelçisi, Suriye Özel Temsilcisi olacak

12:23
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
Vatandaş isyanda, İBB ve Pendik Belediyesi topu birbirine atıyor
11:18
MB Başkanı Karahan’a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı
MB Başkanı Karahan'a soruldu: Asgari ücrete ara zam yapılacak mı?
10:56
Merkez’in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
Merkez'in yıl sonu enflasyon tahmini değişmedi: Yüzde 24
10:15
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar Zafer Partisi, İYİ Parti’yi geçti
41 ilde yapılan ankette dikkat çeken sonuçlar! Zafer Partisi, İYİ Parti'yi geçti
10:13
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
İsrailli diplomatları öldüren saldırganın ilk sözleri: Ben yaptım, Gazze için yaptım
19:34
Fenerbahçe’de Fred’in yanına transfer Hedef Mourinho’nun eski yıldızı
Fenerbahçe'de Fred'in yanına transfer! Hedef Mourinho'nun eski yıldızı
19:29
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı 3 kişi üyeliğe seçildi
RTÜK için yapılan seçim sonuçlandı! 3 kişi üyeliğe seçildi
19:20
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum’da
Dünyaca ünlü tenisçi Novak Djokovic, Hollywood yıldızı Redmane ile Bodrum'da
19:18
Bitlis’te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı 2 memur yaralandı
Bitlis'te göreve giden polislerin aracı kaza yaptı! 2 memur yaralandı
19:00
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç’un Fenerbahçe’ye istediği hocayı açıkladı
Rasim Ozan Kütahyalı, Ali Koç'un Fenerbahçe'ye istediği hocayı açıkladı
18:56
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
Dışişleri Bakanlığı, İsrail’in diplomatlara ateş açmasını kınadı
18:34
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Fırtına çiçekçiyi yerle bir etti, tüm raflar devrildi
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 22.05.2025 14:05:25. #7.13#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi'nde 4 Hayvan Yuva Buldu - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.