Konak Belediyesi'nde 4 Hayvan Yuva Buldu

(İZMİR) - Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün konuk ettiği hayvansever gönüllüler ve sivil toplum kuruluşları temsilcileri, ziyaretlerinin ardından 4 can dosta yuva oldu.

Konak Belediyesi Veteriner işleri Müdürlüğü, sivil toplum kuruluşları temsilcileri ve hayvansever gönüllüleri konuk etti. Çeşitli hayvan derneklerinden temsilcilerin yer aldığı ziyarette, Veteriner İşleri Müdürlüğü'ne bağlı bakımevi ve Engelsiz Kedi Evi hakkında bilgilendirme yapıldı. Gönüllülerin merak ettiği sorular yanıt bulurken bir yandan da sivil toplum kuruluşlarının talepleri alındı.

Sohbet ortamında geçen ziyarette Konak Belediye Başkan Yardımcısı Naime Beyazıt, Veteriner İşleri Müdürü Duygu Akçelik, Konak Belediyesi Meclis Üyeleri ve muhtarlar da yer aldı. Müdür Akçelik, yapılan son kanun değişikliği, Konak Belediyesi Veteriner İşleri Müdürlüğü'nün işleyişi, bakımevi ve kedi evinin işlevi gibi konularda bilgilendirme yaptı, gelen soruları yanıtladı.

Yapılan sohbetin ardından hep birlikte kedi ve köpek üniteleri ile Engelli Kedi Evi gezildi. Birbirinden sevimli kedi ve köpeklerin heyecanla karşıladığı ziyaretçiler arasında, bağ kurdukları canları sahiplenmek isteyenler de oldu. Ziyaretin sonunda 4 köpek, ömürlük yuvalarına kavuştu. Konak Belediye Meclisi'nin sahiplendirmeyi teşvik amacıyla aldığı karara göre, sahiplenilen köpeklerin pasaportları ücretsiz olarak hazırlandı.