Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde Karne Heyecanı

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği yaratan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde karne heyecanı yaşandı. 10 merkezde yer alan 27 sınıfta, 292 çocuk karnesini aldı.

Konak Belediyesi'nin miniklere yönelik hizmeti Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde karne heyecanı yaşandı. Çoğu ilk kez karne alan miniklerin mutluluğu gözlerinden okunurken, öğretmenlerinin hazırladığı etkinlik ve hediyeler karne sevincine renk kattı. 10 ayrı merkezde 27 sınıfıyla hizmet veren oyun evlerine devam eden çocuklar arasında bu yıl yeni başlayanlar ise ilk kez karne heyecanı yaşadı. Karnelerini alan çocukların, dönem boyunca yaptığı resim ve etkinlikler de sınıflarında sergilendi. Minikler, annelerinin elinden tutarak sergilerini gururla gezdirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm çocukları kutlayarak, "Fırsat eşitliğinin tüm yönleriyle hissedildiği, özel okullardan hiçbir farkı olmayan Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizde çocuklarımız karne heyecanı yaşıyor. Onların heyecanını paylaşıyor, güzel bir tatil diliyorum. Tatilde de onlar için etkinlikler düzenledik. Har zaman yanlarındayız, başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Annelerden övgü: Burada bir aile ortamı yaşıyoruz

292 "Mutlu Çocuk"un karne heyecanı yaşadığı oyun evlerinin annelerinden Mahfuza Karaca, Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte, ilk defa ev hanımlarını da düşünen bir başkan gördüklerini dile getirerek şunları söyledi: "Burada bir aile ortamı yaşıyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar biz ev hanımlarını düşünen olmamıştı. Çocuklarımızın eğitimine çok büyük katkı sağladı. Çok minnettarız. Çocuklarımız burada çocukluklarını doyasıya yaşıyor."

"Eğitimden çok memnunuz"

Kızının iki yıldır Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne devam ettiğini belirten Şehriban Maran, "Geçen yıl da kızımı buraya getirdim. Eğitimden çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuklarımız burada güzel, verimli bir eğitim alıyor. Özgüvenleri gelişiyor, arkadaş grupları çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Çok ileri düzeyde bir eğitim"

Oğlunun bu yıl ilk defa Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne kayıt olduğunu ve buradaki iyi imkanların kendisini çok şaşırttığını ifade eden Sümbe Şimşek ise şöyle konuştu:

"Oğlum bu yıl ilk defa başladı. Dört yaşında. İki aydır burada ve çok fazla gelişim var. Hem öğretmenlere hem Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İngilizce, yoga dersleri veriyorlar. Çok ileri düzeyde bir eğitim."

"Sosyal aktiviteler çok başarılı, düzen, temizlik ve güvenlik var"

Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evi velisi Filiz Çolak da, "Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde çok mutluyuz. Nilüfer Hanım'a, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sosyal aktiviteler çok başarılı, düzen, temizlik ve güvenlik var. Çocuğumun özgüveni arttı, mutlu bir çocuk oldu" dedi.

"Kendine güvenen bir çocuk olarak gelişimini sürdürüyor"

Çocuğunun Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne geldikten sonra yaşadığı gelişimi anlatan Ece Düşener ise duygularını şu cümlelerle ifade etti:

"Bize bu fırsatı veren Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çocuğum parka gittiğinde kenarda duruyordu, aktif bir şekilde oyun alanına giremiyordu. Burada öğretmenlerimizin de desteğiyle gayet rahat, özgüvenli, kendine güvenen bir çocuk olarak gelişimini sürdürüyor."