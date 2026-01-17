Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde Karne Heyecanı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo
Güncel

Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde Karne Heyecanı

17.01.2026 09:52  Güncelleme: 12:03
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi'nin Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde 292 çocuk, karne heyecanı yaşadı. Öğretmenlerin düzenlediği etkinlikler ve hediyelerle mutlulukları paylaşan çocuklar, aileleriyle birlikte sergilerini gezdi. Başkan Nilüfer Çınarlı, fırsat eşitliğinin sağlandığı bu eğitim ortamının önemine vurgu yaptı.

(İZMİR) - Konak Belediyesi'nin okul öncesi eğitimde fırsat eşitliği yaratan Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde karne heyecanı yaşandı. 10 merkezde yer alan 27 sınıfta, 292 çocuk karnesini aldı.

Konak Belediyesi'nin miniklere yönelik hizmeti Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde karne heyecanı yaşandı. Çoğu ilk kez karne alan miniklerin mutluluğu gözlerinden okunurken, öğretmenlerinin hazırladığı etkinlik ve hediyeler karne sevincine renk kattı. 10 ayrı merkezde 27 sınıfıyla hizmet veren oyun evlerine devam eden çocuklar arasında bu yıl yeni başlayanlar ise ilk kez karne heyecanı yaşadı. Karnelerini alan çocukların, dönem boyunca yaptığı resim ve etkinlikler de sınıflarında sergilendi. Minikler, annelerinin elinden tutarak sergilerini gururla gezdirdi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, tüm çocukları kutlayarak, "Fırsat eşitliğinin tüm yönleriyle hissedildiği, özel okullardan hiçbir farkı olmayan Mutlu Çocuklar Oyun Evlerimizde çocuklarımız karne heyecanı yaşıyor. Onların heyecanını paylaşıyor, güzel bir tatil diliyorum. Tatilde de onlar için etkinlikler düzenledik. Har zaman yanlarındayız, başarılarıyla gurur duyuyoruz" dedi.

Annelerden övgü: Burada bir aile ortamı yaşıyoruz

292 "Mutlu Çocuk"un karne heyecanı yaşadığı oyun evlerinin annelerinden Mahfuza Karaca, Nilüfer Çınarlı Mutlu'yla birlikte, ilk defa ev hanımlarını da düşünen bir başkan gördüklerini dile getirerek şunları söyledi: "Burada bir aile ortamı yaşıyoruz. Belediye Başkanımıza çok teşekkür ediyoruz. Bugüne kadar biz ev hanımlarını düşünen olmamıştı. Çocuklarımızın eğitimine çok büyük katkı sağladı. Çok minnettarız. Çocuklarımız burada çocukluklarını doyasıya yaşıyor."

"Eğitimden çok memnunuz"

Kızının iki yıldır Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne devam ettiğini belirten Şehriban Maran, "Geçen yıl da kızımı buraya getirdim. Eğitimden çok memnunuz. Başkanımıza çok teşekkürlerimizi sunuyoruz. Çocuklarımız burada güzel, verimli bir eğitim alıyor. Özgüvenleri gelişiyor, arkadaş grupları çok güzel" ifadelerini kullandı.

"Çok ileri düzeyde bir eğitim"

Oğlunun bu yıl ilk defa Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne kayıt olduğunu ve buradaki iyi imkanların kendisini çok şaşırttığını ifade eden Sümbe Şimşek ise şöyle konuştu:

"Oğlum bu yıl ilk defa başladı. Dört yaşında. İki aydır burada ve çok fazla gelişim var. Hem öğretmenlere hem Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. İngilizce, yoga dersleri veriyorlar. Çok ileri düzeyde bir eğitim."

"Sosyal aktiviteler çok başarılı, düzen, temizlik ve güvenlik var"

Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evi velisi Filiz Çolak da, "Toros Mutlu Çocuklar Oyun Evi'nde çok mutluyuz. Nilüfer Hanım'a, öğretmenlerimize çok teşekkür ediyoruz. Sosyal aktiviteler çok başarılı, düzen, temizlik ve güvenlik var. Çocuğumun özgüveni arttı, mutlu bir çocuk oldu" dedi.

"Kendine güvenen bir çocuk olarak gelişimini sürdürüyor"

Çocuğunun Mutlu Çocuklar Oyun Evi'ne geldikten sonra yaşadığı gelişimi anlatan Ece Düşener ise duygularını şu cümlelerle ifade etti:

"Bize bu fırsatı veren Nilüfer Hanım'a çok teşekkür ediyorum. Çocuğum parka gittiğinde kenarda duruyordu, aktif bir şekilde oyun alanına giremiyordu. Burada öğretmenlerimizin de desteğiyle gayet rahat, özgüvenli, kendine güvenen bir çocuk olarak gelişimini sürdürüyor."

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Yerel Haberler, Belediye, Güncel, Çocuk, Karne, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde Karne Heyecanı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış Cani baba çocuklarını öldürmeden dakikalar önce eşine mesaj atmış
Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor Bu defa İçişleri Bakanlığı uyardı! 13 il için kuvvetli kar yağışı bekleniyor
Transfer videosu bomba Kasımpaşa Cenk Tosun’u açıkladı Transfer videosu bomba! Kasımpaşa Cenk Tosun'u açıkladı
TIR’dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu TIR'dan düşen saman balyalarının altında kalmaktan son anda kurtuldu
Mourinho’nun ’’Kendi seviyeme döndüm’’ sözleri yeniden gündemde Mourinho'nun ''Kendi seviyeme döndüm'' sözleri yeniden gündemde
Temizlik işçisinin feci ölümü Çarpışan araçların arasında sıkıştı Temizlik işçisinin feci ölümü! Çarpışan araçların arasında sıkıştı

15:37
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
SGK listeyi genişletti: Bu meslekleri yapanlar 5 yıl daha erken emekli olacak
15:08
Meteoroloji’den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
Meteoroloji'den 13 ilimize sarı kodlu uyarı
14:31
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan’ı Gazze Barış Kurulu’nda kurucu üye olmaya davet etti
Trump, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ı Gazze Barış Kurulu'nda kurucu üye olmaya davet etti
14:17
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi Annenin feryadı yürek dağladı
Youtuber babalarının öldürdüğü kardeşler yan yana toprağa verildi! Annenin feryadı yürek dağladı
13:23
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
Suriye ordusu hedeflediği 3 yerleşim yerini de aldı
13:12
Soğuk havada çorba kuyruğu CHP’li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Soğuk havada çorba kuyruğu! CHP'li vekil görüntüyü paylaşıp isyan etti
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 17.01.2026 15:48:54. #7.11#
SON DAKİKA: Konak Belediyesi Mutlu Çocuklar Oyun Evleri'nde Karne Heyecanı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.