Konak Belediyesi'nden Öğrenciler İçin Güvenli Okul Yolu Uygulamaları - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nden Öğrenciler İçin Güvenli Okul Yolu Uygulamaları

Konak Belediyesi, öğrencilerin yaya güvenliğini artırmak ve sürücüleri bilinçlendirmek amacıyla, Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu çevresinde renkli yol uygulamaları başlattı. Yeni eğitim dönemi öncesi uygulamaların diğer okullarda da yaygınlaştırılması planlanıyor.

02.02.2025 12:53  Güncelleme: 13:23
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(İZMİR) - Öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak ve sürücülerin farkındalığını artırmak için harekete geçen Konak Belediyesi, pilot alanlar olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nun sokaklarında renkli yol uygulamalarını hayata geçirdi.

Yeni eğitim öğretim dönemi öncesinde öğrencilerin yaya güvenliğini sağlamak ve sürücülerin farkındalığını artırmak için kolları sıvayan Konak Belediyesi, pilot alanlar olan Mehmet Akif Ersoy İlkokulu ve Mimar Sinan Ortaokulu'nun sokaklarında renkli yol uygulamalarını hayata geçirdi. Yaya çizgilerini yenileyen ve renkli boyamalarla çocuklara eğlenceli bir okul yolu tasarlayan Konak Belediyesi, çalışmasını ilçedeki diğer okullarda da yaygınlaştıracak.

Çocuklar için güvenli ve eğlenceli bir okul yolu yaratmayı hedeflediklerini belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Okullarımızın çevresinde yer alan yaya yollarında güvenliği artıracak ve yaya konforunu sağlayacak olan uygulamamıza Konak'ımızın diğer okullarında da hızla devam edeceğiz. Kıymetli öğrencilerimize ve öğretmenlerimize başarı dolu bir eğitim öğretim dönemi diliyorum" diye konuştu.

Kaynak: ANKA

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