Konak Belediyesi'nden Organ Bağışı Farkındalık Standı

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(İZMİR) - Konak Belediyesi, Organ Bağışı Haftası kapsamında bağışın önemine dikkat çekmek ve farkındalık yaratmak amacıyla stant açtı. Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ve Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde açılan stantlarda hem bilgilendirme yapıldı hem de bağışta bulunmak isteyenlerin kayıtları alındı.

Konak Belediyesi, her yıl 3-9 Kasım tarihleri arasında kutlanan Organ Bağışı Haftası kapsamında farkındalık yaratmak amacıyla Selahattin Akçiçek Kültür Merkezi ve Türkan Saylan Kültür Merkezi önünde stant açtı. 'Her Bağış Yeni Bir Hayattır' sloganından hareketle Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü ile Konak İlçe Sağlık Müdürlüğü iş birliğinde açılan stantlarda organ bağışı hakkında vatandaşlara ve belediye personellerine bilgilendirmelerde bulunuldu. Ayrıca bağışta bulunmak isteyenlerin de bağış formunu doldurarak kayıt yaptırmaları sağlandı.

"Bağışlanacak her organ bir canın hayata tutunması anlamına geliyor"

Organ nakli bekleyen hastaların yeniden yaşama tutunmaları için vatandaşlara bağış çağrısında bulunan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, "Bağışlanacak her organ bir canın hayata tutunması anlamına geliyor. Bu nedenle organ bağışının en anlamlı bağış olduğunu düşünüyorum. Organ bağışı konusunda duyarlılığı artırmak için her türlü çaba ve gayreti göstermeliyiz. Hayata tutunmayı bekleyen insanlarımız için bir umut olan organ bağışının istenilen düzeye ulaşmasını ve organ nakli bekleyen tüm hastalarımıza acil şifalar diliyorum" ifadelerini kullandı.