Konak Belediyesi'nin Giysi Market'inde Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika
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Konak Belediyesi'nin Giysi Market'inde Kış Hazırlıkları Tamamlandı

Konak Belediyesi, sosyal yardımlar kapsamında hizmet veren Giysi Market'te kış sezonu hazırlıklarını tamamladı. Dar gelirli vatandaşların ücretsiz yararlandığı Giysi Market, her hafta yaklaşık 250 kişiye ulaşarak ihtiyaçlarını karşılıyor.

05.11.2024 11:27  Güncelleme: 11:47
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(İZMİR)- Konak Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Giysi Market'te kış sezonu hazırlıkları tamamlandı. Yeni doğan bebek ihtiyaçlarından ayakkabı ve monta kadar pek çok ürünün yer aldığı Giysi Market'ten ilçenin farklı bölgelerinden yüzlerce dar gelirli vatandaş ücretsiz olarak faydalanıyor.

Konak Belediyesi'nin Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren Giysi Market, yılın her günü yüzlerce ihtiyaç sahibi vatandaşın yüzünü güldürmeye devam ediyor. Havaların soğumaya başlamasıyla birlikte kış sezonuna uygun giysi hazırlıklarının tamamlandığı Giysi Market'ten yeni doğan bebekler de dahil olmak üzere her yaştan ihtiyaç sahibi vatandaş ücretsiz olarak faydalanıyor.

Ayda 250 kişi yararlanıyor

İhtiyaç sahibi Konaklılar, Giysi Market'te yeni doğan bebek ihtiyaçlarından ayakkabıya, monttan aksesuara kadar tüm ürünlere ücretsiz erişebiliyor. Görevlilerin yönlendirmesiyle kendilerine en uygun ürünü bulan vatandaşlar, üretici firmalardan ya da mağazalardan bağış yoluyla gelen tüm ürünlere etiketli ve ambalajlı şekilde ulaşıyor. Sosyal belediyeciliğin en güzel örneklerinden biri olan Giysi Market'ten her hafta yaklaşık 250 Konaklı vatandaş faydalanıyor.

Her başvuru değerlendiriliyor

Giysi Market hizmetinden yararlanmak isteyen vatandaşlar Selçuk Mahallesi 648 Sokak'ta bulunan Konak Belediyesi Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğüne kimliğiyle beraber başvuruda bulunabiliyor. Başvurunun ardından sosyal incelemesi tamamlanan vatandaşlar aynı binada hizmet veren Giysi Market'e gelerek ihtiyacı olan kıyafetleri ücretsiz alabiliyor.

Etiketli ürünler bağışlanabilir

Bağışlarla büyüyen Giysi Market'e hiç kullanılmamış, etiketli ve ambalajlı giysi bağışında bulunmak isteyen yardımseverler detaylı bilgi için Sosyal Yardım İşleri Müdürlüğü'ne 0232 425 04 34 numaralı telefondan ulaşabilir.

Kaynak: ANKA

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Son Dakika Güncel Konak Belediyesi'nin Giysi Market'inde Kış Hazırlıkları Tamamlandı - Son Dakika

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