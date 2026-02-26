Konak Belediyesi'nden İki Yılda 2 Bin 209 Konaklıya Hasta Nakil Hizmeti

(İZMİR) - Konak Belediyesi Sağlık İşleri Müdürlüğü bünyesinde hizmet veren hasta nakil ambulansı, iki yılda 2 bin 209 Konaklıya hizmet verdi. Kısıtlı imkanlar nedeniyle hastane randevularına gidemeyen Konaklıların yüzü, dayanışmanın gücüyle güldü.

Konak Belediyesi'nin ücretsiz sağlık hizmetleri arasında önemli yer tutan Hasta Nakil Ambulansı, kısıtlı imkanlar nedeniyle hastane randevularına gidemeyenlerin yardımına koşuyor. Deneyimli personel ve kapsamlı teçhizatla Konaklıların yanında olan hasta nakil ambulansı hizmetinden son iki yılda yararlanan Konaklı sayısı 2 bin 209'a ulaştı. Sağlık İşleri Müdürlüğüne bağlı hizmet kapsamında, hastane randevusu olan ve çeşitli nedenlerle ulaşımda güçlük yaşayan hastalar, evlerinden alınarak hastaneye götürülüyor; hastanedeki işlemlerinin tamamlanmasının ardından yine ambulansla evlerine bırakılıyor. Hasta ve hasta yakınlarının oldukça memnun kaldığı güvenli ve planlı ulaşım desteği için başvurular 444 35 66 numaralı hat üzerinden kolaylıkla yapılabiliyor.

"Hastalıkta da sağlıkta da beraberiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, her zaman Konaklı komşularının yanlarında yer aldıklarını vurgulayarak, "Konak'ta kimsenin kendisini yalnız hissetmemesi için çıktığımız yolda, zor zamanlarında da hep komşularımızın yanında olacağımızı söylemiştik. İhtiyaç duyulan her an, var gücümüzle onların yanında olmaya devam ediyoruz. Hasta Nakil Ambulansımız da bu anlayışın bir ürünü. Hastalıkta da sağlıkta da beraberiz, Konaklı komşularımızın her zaman yanındayız" ifadelerini kullandı.

"İyi ki varsınız"

Hizmetten faydalanan 88 yaşındaki Erel Şarman, "Bir İzmirli olarak Konak Belediyesi'ne ve Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu'ya teşekkür borçluyum. Çok güzel, takdir edilecek hizmetleri var. Evime gelip beni elleriyle ambulansa bindirdiler ve hastaneye taşıdılar. Çok teşekkür ederim. İyi ki varsınız" diyerek memnuniyetini dile getirdi.