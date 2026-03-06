Konak'ın Kültürel Miras Rotaları Çevrimiçi Erişime Açıldı - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak'ın Kültürel Miras Rotaları Çevrimiçi Erişime Açıldı

06.03.2026 23:22  Güncelleme: 23:42
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Konak Belediyesi, 'Konak Kültürel Miras Rotaları' projesi kapsamında 90 tarihi ve kültürel mekanı dijital platformda erişime açtı. Kadifekale, Alsancak ve Kemeraltı bölgelerini kapsayan rota ile yerli ve yabancı ziyaretçilerin kentin kültürel değerlerini tanıması hedefleniyor.

(İZMİR) - Konak Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün gerçekleştirdiği "Konak Kültürel Miras Rotaları" çalışması ile Kadifekale – Basmane, Alsancak ve Kemeraltı olmak üzere üç ana güzergahta yer alan 90 tarihi ve kültürel mekan, dijital platformda erişime açıldı.

Konak Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, gerçekleştirdiği geniş kapsamlı çalışma sonucu "Konak Kültürel Miras Rotaları"nı oluşturdu ve çevrimiçi paylaşıma açtı. Detaylı ve özenli bir çalışmanın ürünü olan Konak Kültürel Miras Rotaları kapsamında, Kadifekale – Basmane, Alsancak ve Kemeraltı olmak üzere üç ana rota değerlendirildi. Bu üç rota üzerinde yer alan toplam 90 kültürel ve tarihi durağın işaretlendiği rota çalışması sonucunda oluşturulan dijital broşürler ve Google Maps bağlantısı, Konak Belediyesi'nin resmi web sitesindeki yerini aldı ve tüm dünyanın erişimine açıldı. Kentini tanımak isteyen Konaklıların ve şehri ziyaret eden turistlerin kolaylıkla kullanabileceği rotaların yer aldığı broşür ve Google Maps'te yer alan bilgilendirme metinleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. https://www.konak.bel.tr/tr/kulturel-miras-rotalari linki üzerinden ulaşılabilen Konak Kültürel Miras Rotaları, İzmir'in tarihsel merkezini ve binlerce yıllık birikimini kapsayan özgün bir miras alanı olan Konak'ın, Antik Dönemden Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e uzanan tarihsel sürekliliğini bütüncül bir deneyim çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla kurgulandı.

"Kentlilik bilinci, yaşadığınız kenti tanımak ve özümsemekle başlar"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gerek Konaklıların gerekse Konak'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri, kentin eşsiz tarihi ve kültürel mirasını tanımalarının önemini vurguladı. Turizme katkısıyla Konak'ı bir adım öteye taşıyacak Kültürel Miras Rotaları çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Mutlu, "Konak'ımızın tarihi ve kültürel zenginliğiyle turizm potansiyeli yüksek ama tanınırlığı ve bilinirliğinin artırılması gereken bir kent. Göreve geldiğimizden bu yana öncelikle Konak'ta yaşayan komşularımızın, yaşadıkları kenti tanıması, Konak'la yeniden bağ kurması için Tarih Gezileri çalışmamızı yaygınlaştırdık. Çünkü kentlilik bilinci, yaşadığınız kenti tanımak ve özümsemekle başlar. Kentiyle bağ kurabilirse onu korumak, geleceğe taşımak hissi kendiliğinden gelişir. Konak'ımızı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklarımızın da kentin tarihi ve kültürel zenginliğini yaşamasını çok önemsiyoruz. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzü kurmamız ve hemen ardından müdürlüğümüzün Konak Kültürel Miras Rotaları çalışması gerçekleştirmesi, Konak'ın tarihinden gelen eşsiz kültürel mirasını görünür kılma çabamızın ürünü. Bu yöndeki çalışmalarımız gelişerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tarihi ortaya çıkaran rota

Konak Kültürel Miras Rotaları kapsamında, Kadifekale'den Smyrna Agorası'na, Kemeraltı Çarşısı'ndan Konak Meydanı'na ve Alsancak'a uzanan güzergahlar, Kadifekale – Basmane Kültürel Miras Rotası, Alsancak Kültürel Miras Rotası ve Kemeraltı Kültürel Miras Rotası olarak belirlendi. Web sitesini ziyaret edenler, bu üç ana rotayı tıkladıklarında, kültürel mirası oluşturan tarihi ve simge yapılar ile mekanların detaylı bilgisine ulaşabilecek. Google Maps uygulaması üzerinden gezi rotalarını belirleyip, ziyaret ettikleri mekanların fotoğraf ve bilgilendirme metinlerini rahatlıkla görebilecek. Kentin simge yapılarından saklı kalmış değerlerine kadar pek çok kültürel mirasın işaretlendiği rota üzerinde Saat Kulesi'nden müzelere, meydanlardan hanlara, 90 ayrı nokta ziyaretçilerini bekliyor.

Kaynak: ANKA

Konak Belediyesi, Kemeraltı, Alsancak, Belediye, Güncel, Miras, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ın Kültürel Miras Rotaları Çevrimiçi Erişime Açıldı - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye’ye çevrildi Savaş bir ülkeye daha sıçradı, rota Türkiye'ye çevrildi
Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı Telefonunu gören polis sapığı kıskıvrak böyle yakaladı
İran’dan Tel Aviv’e fırlatılan füzenin üzerine ’’Minab okulu kız öğrencilerinin anısına’’ yazıldı İran'dan Tel Aviv'e fırlatılan füzenin üzerine ''Minab okulu kız öğrencilerinin anısına'' yazıldı
Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz Savaşa katılmaları artık an meselesi: Ellerimiz tetikte bekliyoruz
İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız İran Devrim Muhafızları Ordusu: Uzun süreli bir savaşa hazırız
Trump’tan İran’ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez Trump'tan İran'ın olası yeni lideri için olay sözler: Kabul edilemez

22:06
İran’dan Aliyev’i küplere bindirecek açıklama
İran'dan Aliyev'i küplere bindirecek açıklama
21:35
Mahmud Abbas, İran’ı kınadı
Mahmud Abbas, İran'ı kınadı
21:34
Erden Timur’un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
Erden Timur'un şirketlerine TMSF kayyum olarak atandı
21:14
İran, Suudi Arabistan’daki ABD üssünü vurdu
İran, Suudi Arabistan'daki ABD üssünü vurdu
20:29
Netanyahu’sunu, Trump’ını çıldırtacak mesaj: Türkiye’nin yanındayız
Netanyahu'sunu, Trump'ını çıldırtacak mesaj: Türkiye'nin yanındayız
20:28
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
İran Büyükelçisi: Türkiye, İsrail tehdidi altında
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 6.03.2026 23:42:46. #7.12#
SON DAKİKA: Konak'ın Kültürel Miras Rotaları Çevrimiçi Erişime Açıldı - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.