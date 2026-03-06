Konak'ın Kültürel Miras Rotaları Çevrimiçi Erişime Açıldı

(İZMİR) - Konak Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğünün gerçekleştirdiği "Konak Kültürel Miras Rotaları" çalışması ile Kadifekale – Basmane, Alsancak ve Kemeraltı olmak üzere üç ana güzergahta yer alan 90 tarihi ve kültürel mekan, dijital platformda erişime açıldı.

Konak Belediyesi Kültürel Miras Koruma Müdürlüğü, gerçekleştirdiği geniş kapsamlı çalışma sonucu "Konak Kültürel Miras Rotaları"nı oluşturdu ve çevrimiçi paylaşıma açtı. Detaylı ve özenli bir çalışmanın ürünü olan Konak Kültürel Miras Rotaları kapsamında, Kadifekale – Basmane, Alsancak ve Kemeraltı olmak üzere üç ana rota değerlendirildi. Bu üç rota üzerinde yer alan toplam 90 kültürel ve tarihi durağın işaretlendiği rota çalışması sonucunda oluşturulan dijital broşürler ve Google Maps bağlantısı, Konak Belediyesi'nin resmi web sitesindeki yerini aldı ve tüm dünyanın erişimine açıldı. Kentini tanımak isteyen Konaklıların ve şehri ziyaret eden turistlerin kolaylıkla kullanabileceği rotaların yer aldığı broşür ve Google Maps'te yer alan bilgilendirme metinleri Türkçe ve İngilizce olarak hazırlandı. https://www.konak.bel.tr/tr/kulturel-miras-rotalari linki üzerinden ulaşılabilen Konak Kültürel Miras Rotaları, İzmir'in tarihsel merkezini ve binlerce yıllık birikimini kapsayan özgün bir miras alanı olan Konak'ın, Antik Dönemden Osmanlı'ya ve Cumhuriyet'e uzanan tarihsel sürekliliğini bütüncül bir deneyim çerçevesinde bir araya getirmek amacıyla kurgulandı.

"Kentlilik bilinci, yaşadığınız kenti tanımak ve özümsemekle başlar"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, gerek Konaklıların gerekse Konak'ı ziyaret eden yerli ve yabancı turistleri, kentin eşsiz tarihi ve kültürel mirasını tanımalarının önemini vurguladı. Turizme katkısıyla Konak'ı bir adım öteye taşıyacak Kültürel Miras Rotaları çalışmasının çok önemli olduğunu belirten Başkan Mutlu, "Konak'ımızın tarihi ve kültürel zenginliğiyle turizm potansiyeli yüksek ama tanınırlığı ve bilinirliğinin artırılması gereken bir kent. Göreve geldiğimizden bu yana öncelikle Konak'ta yaşayan komşularımızın, yaşadıkları kenti tanıması, Konak'la yeniden bağ kurması için Tarih Gezileri çalışmamızı yaygınlaştırdık. Çünkü kentlilik bilinci, yaşadığınız kenti tanımak ve özümsemekle başlar. Kentiyle bağ kurabilirse onu korumak, geleceğe taşımak hissi kendiliğinden gelişir. Konak'ımızı ziyaret eden yerli ve yabancı konuklarımızın da kentin tarihi ve kültürel zenginliğini yaşamasını çok önemsiyoruz. Kültürel Miras Koruma Müdürlüğümüzü kurmamız ve hemen ardından müdürlüğümüzün Konak Kültürel Miras Rotaları çalışması gerçekleştirmesi, Konak'ın tarihinden gelen eşsiz kültürel mirasını görünür kılma çabamızın ürünü. Bu yöndeki çalışmalarımız gelişerek devam edecek" ifadelerini kullandı.

Tarihi ortaya çıkaran rota

Konak Kültürel Miras Rotaları kapsamında, Kadifekale'den Smyrna Agorası'na, Kemeraltı Çarşısı'ndan Konak Meydanı'na ve Alsancak'a uzanan güzergahlar, Kadifekale – Basmane Kültürel Miras Rotası, Alsancak Kültürel Miras Rotası ve Kemeraltı Kültürel Miras Rotası olarak belirlendi. Web sitesini ziyaret edenler, bu üç ana rotayı tıkladıklarında, kültürel mirası oluşturan tarihi ve simge yapılar ile mekanların detaylı bilgisine ulaşabilecek. Google Maps uygulaması üzerinden gezi rotalarını belirleyip, ziyaret ettikleri mekanların fotoğraf ve bilgilendirme metinlerini rahatlıkla görebilecek. Kentin simge yapılarından saklı kalmış değerlerine kadar pek çok kültürel mirasın işaretlendiği rota üzerinde Saat Kulesi'nden müzelere, meydanlardan hanlara, 90 ayrı nokta ziyaretçilerini bekliyor.