Konak'ta Metruk Bina Yıkımları Sürüyor - Son Dakika
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Konak'ta Metruk Bina Yıkımları Sürüyor

30.06.2026 11:41  Güncelleme: 12:17
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Konak Belediyesi, güvenlik tehdidi oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Göreve geldikleri günden bu yana 363 yapıyı yıktıklarını belirten Başkan Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalışmaların hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

(İZMİR) - Konak Belediyesi, güvenlik tehdidi oluşturan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımını sürdürüyor. Göreve geldikleri günden bu yana 363 yapıyı yıktıklarını belirten Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, çalışmaların önümüzdeki günlerde de hız kesmeden devam edeceğini söyledi.

Konak Belediyesi, güvenlik riski taşıyan ve kent estetiğini bozan metruk binaların yıkımını kararlılıkla sürdürüyor. Ekipler son olarak Kılıç Reis Mahallesi'ndeki bölge sakinlerinin güvenliğini tehdit eden metruk binanın yıkımını gerçekleştirdi. Son yıkımla birlikte 2024 yılı Nisan ayından bu yana yıkımı gerçekleştirilen metruk bina sayısı 363 oldu. İlçenin farklı mahallelerinde sürdürülen çalışmalarla, uzun yıllardır atıl durumda bulunan yapılar kontrollü şekilde yıkılarak hem olası tehlikelerin önüne geçiliyor hem de kent dokusunun daha sağlıklı bir görünüme kavuşması sağlanıyor.

HIZLA DEVAM EDECEK

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, metruk binaların yıkımına yönelik çalışmaların kararlılıkla devam edeceğini belirterek, daha güvenli ve yaşanabilir bir Konak için yoğun mesai harcadıklarını ifade etti. Başkan Mutlu, "Göreve geldiğimiz günden bu yana 363 adet metruk yapıyı yıkarak komşularımız için daha yaşanabilir alanlar oluşturduk. Daha sağlıklı, daha güvenli ve daha güzel bir Konak hedefiyle hız kesmeden çalışmaya devam edeceğiz" dedi.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Konak Belediyesi, Yerel Haberler, 3. Sayfa, Güncel, Yaşam, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta Metruk Bina Yıkımları Sürüyor - Son Dakika

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