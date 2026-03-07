Konak'ta Kadın Emeği Kermesi Düzenlendi

(İZMİR) – İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dominik Caddesi'nde düzenlenen El Emeği Kermesi, konserler ve gösteriler eşliğinde gerçekleştirildi.

Konaklı kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sunduğu kermes, gün boyu süren etkinliklerle festival havasında geçti. Programa katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da kadınlarla birlikte şarkı söyleyip dans etti.

5-7 Mart tarihleri arasında kurulan kermesin ikinci gününde kurulan stantlarda kadınların hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gün boyu süren program kapsamında Şef Şenol Şentürk yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, solist Deniz Aygün Araal ve piyanoda Uğur Sayınbatur sahne aldı. Ayrıca Konak Belediyesi Latin Perküsyon Grubu, Konak Belediyesi Step-Aerobik Grubu ve Popkar Popüler Müzik Korosu da performans sergiledi.

Etkinlik boyunca alanda bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mutlu, kadınlarla birlikte şarkılara eşlik ederek dans etti. Programda ayrıca daha eşit, özgür ve adil bir dünya temennisiyle mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın emeğinin görünür olmasının önemine değinerek "Bugün burada emeğini bizlerle paylaşan, emeğini bizlerin beğenisine sunan kadın arkadaşlarımızın stantlarının önünde bir aradayız. Hem eğleneceğiniz hem de kadın emeğinin görünür olacağı bir etkinlik planladık. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kadınlara ekonomik alan açan bu kermeslere sahip çıkmak çok kıymetli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. İçimizdeki ışık hiç sönmesin, her bir kadın kendi ışığıyla dünyayı aydınlatmaya devam etsin" dedi.

Kadın emeği ve dayanışmasının öne çıktığı etkinlikte Dominik Caddesi'ndeki kermes, 7 Mart günü 12.00-21.00 saatleri arasında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.