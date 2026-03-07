Konak'ta Kadın Emeği Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
Üye Girişi
Son Dakika Logo

Konak'ta Kadın Emeği Kermesi Düzenlendi

07.03.2026 13:29  Güncelleme: 15:02
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

İzmir'in Konak ilçesinde, 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri çerçevesinde düzenlenen El Emeği Kermesi, konserler ve gösterilerle coşkulu bir atmosferde gerçekleştirildi. Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, etkinlikte kadınlarla birlikte eğlenceli anlar yaşadı.

(İZMİR) – İzmir'in Konak ilçesinde 8 Mart Dünya Kadınlar Günü etkinlikleri kapsamında Dominik Caddesi'nde düzenlenen El Emeği Kermesi, konserler ve gösteriler eşliğinde gerçekleştirildi.

Konaklı kadınların el emeği ürünlerini sergileyip satışa sunduğu kermes, gün boyu süren etkinliklerle festival havasında geçti. Programa katılan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu da kadınlarla birlikte şarkı söyleyip dans etti.

5-7 Mart tarihleri arasında kurulan kermesin ikinci gününde kurulan stantlarda kadınların hazırladığı el emeği ürünler ziyaretçilerin beğenisine sunuldu. Gün boyu süren program kapsamında Şef Şenol Şentürk yönetimindeki İzmir Büyükşehir Belediyesi Bandosu, solist Deniz Aygün Araal ve piyanoda Uğur Sayınbatur sahne aldı. Ayrıca Konak Belediyesi Latin Perküsyon Grubu, Konak Belediyesi Step-Aerobik Grubu ve Popkar Popüler Müzik Korosu da performans sergiledi.

Etkinlik boyunca alanda bulunan vatandaşlarla bir araya gelen Başkan Mutlu, kadınlarla birlikte şarkılara eşlik ederek dans etti. Programda ayrıca daha eşit, özgür ve adil bir dünya temennisiyle mor balonlar gökyüzüne bırakıldı.

Etkinliğin açılışında konuşan Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, kadın emeğinin görünür olmasının önemine değinerek "Bugün burada emeğini bizlerle paylaşan, emeğini bizlerin beğenisine sunan kadın arkadaşlarımızın stantlarının önünde bir aradayız. Hem eğleneceğiniz hem de kadın emeğinin görünür olacağı bir etkinlik planladık. Hepinize geldiğiniz için çok teşekkür ediyorum. Kadınlara ekonomik alan açan bu kermeslere sahip çıkmak çok kıymetli. 8 Mart Dünya Kadınlar Günümüz kutlu olsun. İçimizdeki ışık hiç sönmesin, her bir kadın kendi ışığıyla dünyayı aydınlatmaya devam etsin" dedi.

Kadın emeği ve dayanışmasının öne çıktığı etkinlikte Dominik Caddesi'ndeki kermes, 7 Mart günü 12.00-21.00 saatleri arasında da ziyaretçilerini ağırlamaya devam edecek.

Kaynak: ANKA

Nilüfer Çınarlı Mutlu, Yerel Haberler, Etkinlikler, Güncel, 8 Mart, Kültür, İzmir, Konak, Sanat, Son Dakika

Son Dakika Güncel Konak'ta Kadın Emeği Kermesi Düzenlendi - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?

    SonDakika.com'da yer alan yorumlar, kullanıcıların kişisel görüşlerini yansıtır ve sondakika.com'un editöryal politikası ile örtüşmeyebilir. Yorumların hukuki sorumluluğu tamamen yazarlarına aittir.
İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır İran Cumhurbaşkanı Pezeşkiyan: Arabulucuların muhatabı savaş ateşini yakanlar olmalıdır
İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi Hastaneye kaldırıldı İsrailli bakanın oğluna Hizbullah ateşi! Hastaneye kaldırıldı
Mide bulandıran olay Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç Mide bulandıran olay! Yemeğinden böcek çıktı, sonra yaşananlar daha ilginç
Trump-Messi buluşmasında yeni detay Kullanıcılar ikiye bölündü Trump-Messi buluşmasında yeni detay! Kullanıcılar ikiye bölündü
Devrim Özkan’dan bomba derbi tahmini Devrim Özkan'dan bomba derbi tahmini
Operasyonun detayları: Hamaney’i ’mavi serçe’ hayattan kopardı Operasyonun detayları: Hamaney'i 'mavi serçe' hayattan kopardı

14:26
Trump’tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
Trump'tan yeni saldırı mesajı: İran bugün çok ağır bir darbe alacak
14:19
Gaf mı itiraf mı Trump’ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
Gaf mı itiraf mı? Trump'ın savaştıkları İran için kullandığı ifade olay oldu
13:28
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden Birbirlerini ezdiler
Görüntü 10 günlük yiyeceğin kaldığı şehirden! Birbirlerini ezdiler
13:12
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
Biri mezarda diğeri ölümle pençeleşiyor: İşte Nagihan ve eski sevgilisinin son görüntüleri
12:47
Savaşın 8. gününde İran’dan kritik karar Resmen kilidi vurdular
Savaşın 8. gününde İran'dan kritik karar! Resmen kilidi vurdular
12:44
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Kara harekatında İsrail askerleri pusuya düştü, akıbetleri bilinmiyor
Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda     Reklam   İletişim    Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 7.03.2026 15:02:51. #.0.4#
SON DAKİKA: Konak'ta Kadın Emeği Kermesi Düzenlendi - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Gizlilik ve Çerez Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Sondakika.com IOS Sondakika.com Android Sondakika.com Huawei
Advertisement
Gelişmelerden Anında Haberdar Olun!

Masaüstü bildirimlerimize izin vererek en son haberleri, analizleri ve derinlemesine içerikleri hemen öğrenin.