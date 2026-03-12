Konak'taki "Narin Parkı"Na Yağmur Bahçesi - Son Dakika
Konak'taki "Narin Parkı"Na Yağmur Bahçesi

12.03.2026 14:35  Güncelleme: 15:38
Konak Belediyesi, yağmur suyunun etkin kullanılmasını sağlayarak çevreye estetik bir görünüm kazandıran; bitkiler ve canlılar için ise doğal bir yaşam alanı oluşturan yağmur bahçelerinin ilk uygulamasını Narin Parkı’nda gerçekleştirdi.

Konak Belediyesi Park ve Bahçeler Müdürlüğü, hem su tasarrufu sağlayacak hem de bitkilerin uzun ömürlü ve sağlıklı olmasını sağlayacak "Yağmur Bahçesi" uygulamasını Kocakapı Mahallesi'ndeki Narin Parkı'nda başlattı.

Diyarbakır'da katledilen 8 yaşındaki Narin Güran'ın adını taşıyan parkta yapılan çalışmayla, bitki örtüsü ve peyzaj yenilendi, yağmur suyunun yüzeyden akıp kaybolmasını önlemek amacıyla tasarlanmış özel bir peyzaj uygulaması olan yağmur bahçesi de oluşturuldu.

Yağmur suyunun belirli bir alanda toplanarak bitkiler ve geçirgen toprak katmanları sayesinde süzülüp toprağa sızdırılmasını sağlayan sistemle suyun bereketi artacak. Narin Parkı'nda başlayan uygulama Konak'ta yenilemesi yapılacak diğer parklarda da uygulanacak.

"Diğer parklarımızda da sürdüreceğiz"

Konak Belediye Başkanı Nilüfer Çınarlı Mutlu, yağmur suyunun etkin kullanımının yanında çevreye estetik bir görünüm kazandıran; bitkiler ve canlılar için doğal bir yaşam alanı oluşturan yağmur bahçesinin yaygınlaşacağını dile getirerek şu ifadeleri kullandı:

"Yağmur bahçesi sistemimizi ilk olarak Narinimizin adını taşıyan Narin Parkı'nda kurduk. Narin Parkı, çocukların hayallerinin ve hayatlarının ellerinden alınmadığı bir ülke inşa etmek için verdiğimiz mücadelenin bir simgesi olmuştu. İstedik ki çocuklarımızın hayalleri ve hayatları su gibi bereketli, su gibi ışıl ışıl olsun. Bu dileğimizi yağmur bahçemizle sembolize ettik. Bu uygulamayı, revizesi yapılan ve yeni yapılacak diğer parklarımızda da sürdüreceğiz."

