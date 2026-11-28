KONAKLAMA vergisinde yüzde 1'lik oranın 2027 yılı sonuna kadar uygulanmasını öngören Cumhurbaşkanı kararı, Resmi Gazete'de yayımlanarak yürürlüğe girdi.

Kültür ve Turizm Bakanlığı'ndan yapılan açıklamaya göre, konaklama vergisi, 30 Nisan 2026 tarihli Cumhurbaşkanı Kararı ile yıl sonuna kadar geçerli olmak üzere yüzde 2'den yüzde 1'e indirilmişti. Yeni kararla indirimli oran, 31 Aralık 2027 dahil olmak üzere uygulanmaya devam edecek. Düzenlemeyle turizm işletmelerinin uluslararası pazardaki rekabet gücünün desteklenmesi amaçlanıyor.

Kültür ve Turizm Bakanı Mehmet Nuri Ersoy, konuya ilişkin yaptığı yazılı açıklamada, turizm sektörüne verdiği destek dolayısıyla Cumhurbaşkanı Erdoğan'a teşekkür etti.