Kongo\'da Ebola Vaka Sayısı Arttı

KİNŞASA, 2 Temmuz (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde teyitli Ebola vaka sayısı 1.406'ya yükselirken, hayatını kaybedenlerin sayısı 438'e ulaştı.

Hükümet yetkililerinin çarşamba günü yaptığı açıklamada, toplam 609 hastanın izolasyonda tutulduğu veya hastanede tedavi gördüğü, şimdiye kadar ise 192 kişinin iyileştiği belirtildi.

Salgının, gözetim, tıbbi bakım ve müdahale operasyonlarının sürdüğü doğudaki Ituri, Kuzey Kivu ve Güney Kivu eyaletlerinde yoğunlaştığı ifade edildi.

Açıklamada, araç ve ambulans takviyesi, ilaç ve kişisel koruyucu ekipman temini ile iletişimi güçlendirme ve toplumu bilgilendirme çalışmaları sayesinde müdahale kapasitesinin artırıldığı belirtildi.

Kongo, 15 Mayıs'ta Ebola virüsünün Bundibugyo türünün neden olduğu salgını resmen ilan etmişti. Salgın ilanından bu yana sağlık yetkilileri ve uluslararası ortaklar, güvenlik sorunları, nüfus hareketliliği, sağlık tesisleri üzerindeki baskı ve temaslı takibindeki yetersizliğin müdahale sürecini zorlaştırdığı uyarısında bulunuyor.