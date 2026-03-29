Kongo Cumhuriyeti'nde Anayasa Mahkemesi, 15 Mart'ta mevcut Cumhurbaşkanı Denis Sassou Nguesso'nun kazandığı cumhurbaşkanlığı seçimlerinin sonuçlarını onayladı.
Anayasa Mahkemesi Başkanı Auguste Iloki, yaptığı açıklamada, Anayasa Mahkemesinin seçimlere ilişkin itirazları karara bağladığını ve bağımsız aday Dave Mafoula'nın seçimlerin iptali talebinin reddedildiğini bildirdi.
Açıklamada, geçici sonuçlara göre yüzde 94,82 oy alan Nguesso'nun nihai sonuçlarda oy oranının yüzde 94,90 olarak kesinleştiği belirtildi.
Anayasa Mahkemesinin seçim sonuçlarını onaylamasıyla ülkede yaklaşık 42 yıl cumhurbaşkanlığı görevinde bulunan Nguesso, 5 yıl daha görev yapmaya hak kazanmış oldu.
82 yaşındaki Nguesso'nun 16 Nisan'da yemin ederek yeni görev dönemine başlaması bekleniyor.
7 adayın katıldığı seçimlerde, bazı muhalefet partileri, "adil olmayan seçim uygulamaları" iddiaları nedeniyle oylamayı boykot etmişti.
Son Dakika › Güncel › Kongo'da Nguesso'nun Seçim Sonuçları Onaylandı - Son Dakika
