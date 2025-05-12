Kongo'da Sel Felaketi: 62 Ölü

KİNŞASA, 12 Mayıs (Xinhua) -- Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Güney Kivu eyaletinin Fizi bölgesini vuran selde en az 62 kişi hayatını kaybetti.

Eyalet yetkililerinin pazar günü açıkladığı ilk verilere göre cumayı cumartesiye bağlayan gece boyunca devam eden sağanak Kasaba bölgesinde ani sellere yol açtı ve yaklaşık 150 evi tahrip etti. Sellerde 30 kişi yaralanırken, birden fazla kişiyi de ulaşılamıyor.

Yetkililer, devam eden şiddetli yağışlar nedeniyle su kaynaklı hastalıklar, solunum yolu enfeksiyonları ve yetersiz beslenme riskinin artmasından derin endişe duyuyor. Ülke içinde yerinden olan insanların çoğu barınma, temiz içme suyu ve tıbbi bakıma erişimden yoksun olarak tehlikeli koşullarda yaşıyor.

Ülkede kriz, Güney Kivu dışındaki eyaletleri de vurdu. Tanganyika gibi birçok eyalette sık sık yoğun yağışların neden olduğu sellerle mücadele ediliyor.