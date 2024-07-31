Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde Balıkçı Teknesi Alabora Oldu: 40 Kişi Hayatını Kaybetti

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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin Maniema eyaletinin başkenti Kindu yakınlarında bir balıkçı teknesinin alabora olması sonucu 40 kişi hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kindu yakınlarında Kongo Nehri üzerinde seyreden "ABC-BONOBO" adlı balıkçı teknesi, bilinmeyen bir nedenle alabora oldu.

Kazada, 40 kişi yaşamını yitirdi.

Eyalet Valisi Mussa Kabwankubi, eyalette üç günlük yas ilan edildiğini ve kazayla ilgili soruşturma başlatıldığını duyurdu.

Teknelerin sıklıkla kapasitelerinin çok üzerinde yüklendiği ülke sularında ölümcül tekne kazaları sık sık yaşanıyor.

Ülkenin Ndombe eyaletindeki Kwa Nehri'nde, geçen ay meydana gelen tekne kazasında 80 kişi hayatını kaybetmişti.