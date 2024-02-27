KDC\'de çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde 135 bin kişi göç etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile isyancı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde bir haftada yaklaşık 135 bin kişinin göç ettiği bildirildi.
Norveç Mülteci Konseyinden (NRC) yapılan açıklamada, KDC'deki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediği belirtildi.
Açıklamada, ordu ile silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle şubat ayının ilk haftasında, Goma bölgesinde yaklaşık 135 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.
Bölgede açlık nedeniyle insanların hayatını kaybetmesinden endişe edildiği aktarılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk ve gıda fiyatlarında artış yaşandığına dikkati çekildi.
KDC'de çatışmalar devam ediyor
KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.
Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.
KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 15 günde artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.
M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC, savaşın eşiğine geldi.
KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.
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