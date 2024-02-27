KDC'de çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde 135 bin kişi göç etti - Son Dakika
Üye Girişi
Güncel

KDC'de çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde 135 bin kişi göç etti

KDC\'de çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde 135 bin kişi göç etti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile isyancı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde bir haftada yaklaşık 135 bin kişinin göç ettiği bildirildi. Norveç Mülteci Konseyi, çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediğini ve bölgede açlık ve gıda fiyatlarında artış yaşandığını belirtti. KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, uzun süredir silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

27.02.2024 10:49
Abone ol
Twitter'da Paylaş Facebook'da Paylaş WhatsApp'da Paylaş

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde (KDC) ordu ile isyancı gruplar arasındaki çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde bir haftada yaklaşık 135 bin kişinin göç ettiği bildirildi.

Norveç Mülteci Konseyinden (NRC) yapılan açıklamada, KDC'deki çatışmaların sivilleri olumsuz etkilediği belirtildi.

Açıklamada, ordu ile silahlı gruplar arasında devam eden çatışmalar nedeniyle şubat ayının ilk haftasında, Goma bölgesinde yaklaşık 135 bin kişinin göç etmek zorunda kaldığı bilgisi paylaşıldı.

Bölgede açlık nedeniyle insanların hayatını kaybetmesinden endişe edildiği aktarılan açıklamada, çatışmalar nedeniyle gıdaya erişimde zorluk ve gıda fiyatlarında artış yaşandığına dikkati çekildi.

KDC'de çatışmalar devam ediyor

KDC'nin Ruanda, Uganda ve Burundi sınırının bulunduğu doğusu, 20 yılı aşkın süredir altın ve kobalt gibi madenlerin kontrolünü sağlamaya çalışan silahlı grupların saldırılarına ve çatışmalarına sahne oluyor.

Bölgede Demokratik İttifak Güçleri (ADF), 23 Mart Hareketi (M23) başta olmak üzere birçok isyancı örgüt faaliyet gösteriyor.

KDC'nin Kuzey-Kivu eyaletinin başkenti Goma'yı ele geçirmeye çalışan M23 üyelerinin son 15 günde artan saldırılarında, birçok sivil ve asker hayatını kaybetti, binlerce kişi yerinden edildi.

M23 isyancı grubuna destek verdiği ileri sürülen Ruanda ile KDC, savaşın eşiğine geldi.

KDC Cumhurbaşkanı Felix Tshisekedi, Ruanda'yı M23'ü desteklemekle suçlarken, Ruanda Devlet Başkanı Paul Kagame ise iddiaları reddederek KDC Cumhurbaşkanı'nın Ruanda'yı suçlayarak sorumluluktan kaçtığını söyledi.

Kaynak: AA

Norveç, Kongo, Göçmenler, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel KDC'de çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde 135 bin kişi göç etti - Son Dakika

Sizin düşünceleriniz neler ?


Son Dakika
24 saat son dakika haber yayını
Hakkımızda |  Reklam |  İletişim |  Künye
SonDakika.com Haber Portalı 5846 sayılı Fikir ve Sanat Eserleri Kanunu'na  %100 uygun olarak yayınlanmaktadır. Haberlerin yeniden yayımı ve herhangi bir ortamda basılması önceden yazılı izin gerektirir. 27.02.2024 11:39:26. #1.13#
SON DAKİKA: KDC'de çatışmalar nedeniyle Goma bölgesinde 135 bin kişi göç etti - Son Dakika
[Kullanım Şartları] - [Gizlilik Politikası] - [Çerez Politikası] - [Kişisel Verilerin Korunması] - [Ziyaretçi Aydınlatma Metni] - [Hata Bildir]
Haberler.com IOS Haberler.com Android Haberler.com Huawei
Advertisement