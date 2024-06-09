Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 50 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 50 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti\'nde İsyancı Saldırısında 50 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancı grup üyeleri tarafından düzenlenen saldırıda en az 50 sivil hayatını kaybetti. Beni bölgesinde gerçekleşen saldırıda birçok ev yağmalandı ve ateşe verildi. Güvenlik güçleri bölgede operasyon başlattı. ADF'nin saldırıları sonucunda binlerce sivil öldü ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.

09.06.2024 21:57
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusunda isyancı grubun sivillere yönelik saldırısında en az 50 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, ülkenin doğusundaki Kuzey Kivu eyaletinin Beni bölgesinde isyancı grup üyeleri Demokratik İttifak Güçleri (ADF) sivillere yönelik silahlı saldırı düzenledi.

Birçok evin yağmalanıp ateşe verildiği saldırıda, en az 50 sivil yaşamını yitirdi.

Güvenlik güçleri, saldırı sonrası bölgede operasyon başlattı.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 50 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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