Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 25 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 25 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 25 sivil hayatını kaybetti. Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri, Maakengu köyünün kontrolünü ele geçirmek amacıyla saldırı düzenledi. Saldırı sonucunda 25 köylü hayatını kaybederken, birçok kişi yaralandı. Bölgede güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasındaki çatışmalar devam ediyor. ADF'nin geçen hafta yine aynı bölgedeki saldırılarında 80 sivil hayatını kaybetmişti. Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde faaliyet gösteren ADF, 2014'ten bu yana binlerce sivilin ölümüne ve yüz binlerce kişinin yerinden edilmesine neden olmuştur.

13.06.2024 14:33
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 25 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki habere göre, Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grubun üyeleri, Kuzey-Kivu'ya bağlı Maakengu köyünün kontrolünü ele geçirmek amacıyla saldırı düzenledi.

Saldırıda ilk belirlemelere göre 25 köylü hayatını kaybetti, birçok kişi yaralandı.

Bölgede güvenlik güçleri ile ADF üyeleri arasındaki çatışmalar sürüyor.

Çatışmalardan dolayı bölgede göç hareketliliği yaşanıyor.

ADF üyelerinin geçen hafta yine aynı bölgedeki saldırılarında 80 sivil hayatını kaybetmişti.

Uganda ve Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde 1990'lı yılların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

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