Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 35 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 35 Sivil Hayatını Kaybetti

Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde bulunan Ombele köyünde isyancı grup Demokratik İttifak Güçleri (ADF) tarafından gerçekleştirilen silahlı saldırıda en az 35 sivil hayatını kaybetti. Saldırı sonucunda birçok ev yağmalandı ve ADF üyeleri birçok sivili rehin alarak bölgeden kaçtı. ADF'nin 2014'ten bu yana gerçekleştirdiği saldırılarda binlerce sivil öldü ve yüz binlerce kişi yerinden edildi.

24.07.2024 15:35
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Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nin doğusundaki Kuzey-Kivu eyaletinde isyancıların saldırısında 35 sivil hayatını kaybetti.

Ulusal basındaki haberlere göre, Kuzey-Kivu'nun Lubero bölgesinde bulunan Ombele köyündeki sivillere Demokratik İttifak Güçleri (ADF) adlı isyancı grup üyeleri tarafından silahlı saldırı düzenlendi.

Saldırıda, en az 35 sivil yaşamını yitirdi.

Çevredeki evleri yağmalayan ADF üyeleri birçok sivili rehin alarak bölgeden uzaklaştı.

Bölgede faaliyet gösteren isyancı gruplar sık sık insan kaçırıp fidye talebinde bulunuyor.

Uganda ve KDC'de 1990'ların sonlarından itibaren faaliyet göstermeye başlayan ADF, Uganda Ulusal Kurtuluş Ordusu (NALU), Uganda Müslüman Kurtuluş Ordusu ve Tebliğ Cemaati gibi hareketlerin eski üyelerinin bir araya gelmesiyle oluşturuldu.

ADF'nin saldırılarında 2014'ten bu yana binlerce sivilin öldüğü, yüz binlerce kişinin yerinden edildiği belirtiliyor.

Kaynak: AA

Güvenlik, Uluslararası İlişkiler, Politika, Dünya, Güncel, Son Dakika

Son Dakika Güncel Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 35 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika

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SON DAKİKA: Kongo Demokratik Cumhuriyeti'nde İsyancı Saldırısında 35 Sivil Hayatını Kaybetti - Son Dakika
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